Происшествия

11 минут назад

В Липецке пропала 17-летняя девушка

147
#пропавшие без вести
В Липецке пропала 17-летняя девушка

Она ушла из дома на проспекте Мира.

В Липецке ищут 17-летнюю девушку. 27 января около 19:30 Мария Голубых ушла из дома №13Б на проспекте Мира в Липецке и до сих пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы девушки - на вид 17 лет, была одета в черную удлиненную куртку с капюшоном, на голове черная вязаная шапка и шарф, чёрные лосины, ботинки тёмного цвета на шнурках.

- Сотрудниками уголовного розыска организованы поисковые мероприятия, направленные на определение круга знакомых девочки и её местонахождения, - сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
147
#пропавшие без вести

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пропавшего в Липецке школьника нашли
#пропавшие без вести
2
Пропавшего в Липецке школьника нашли

вчера, 16:25

Происшествия
Труп потерявшегося мужчины нашли прохожие в Каменном логу
#без вести пропавшие
15
Труп потерявшегося мужчины нашли прохожие в Каменном логу

вчера, 15:55

Происшествия
Бомж зарубил 69-летнего липчанина топориком для разделки мяса
#убийство #бомж
15
Бомж зарубил 69-летнего липчанина топориком для разделки мяса

вчера, 13:29

Происшествия
24-летний мужчина расплатился в сельском магазине поддельными 5000 рублей
#деньги #купюра
1
24-летний мужчина расплатился в сельском магазине поддельными 5000 рублей

вчера, 13:25

Происшествия
«Заплати или фото отправлю в ГИБДД»
#вымогательство
68
«Заплати или фото отправлю в ГИБДД»

вчера, 13:15

Происшествия
В Липецке затопило кладбище
#подтопление #кладбище
30
В Липецке затопило кладбище

вчера, 12:27

Происшествия