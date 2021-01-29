В Липецке пропала 17-летняя девушка

Она ушла из дома на проспекте Мира.

В Липецке ищут 17-летнюю девушку. 27 января около 19:30 Мария Голубых ушла из дома №13Б на проспекте Мира в Липецке и до сих пор о её местонахождении ничего не известно.



Приметы девушки - на вид 17 лет, была одета в черную удлиненную куртку с капюшоном, на голове черная вязаная шапка и шарф, чёрные лосины, ботинки тёмного цвета на шнурках.



- Сотрудниками уголовного розыска организованы поисковые мероприятия, направленные на определение круга знакомых девочки и её местонахождения, - сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.