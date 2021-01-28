В России

55 минут назад

Новостройки предложили оборудовать системой против распространения инфекций

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#коронавирус
Новостройки предложили оборудовать системой против распространения инфекций

Все новостройки в России хотят оборудовать системой против распространения инфекций. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, с которой ознакомились «Известия».  

Документ разработал Минстрой, по просьбе ведомства свои предложения в него внесли участники рынка. В их числе — ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей» (НОПРИЗ) и другие. Организации направили проект в новой редакции главе Минстроя Иреку Файзуллину. 

«Предлагается ввести правило по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции вместо естественной в новостройках и при реконструкции жилья. Сегодня эта норма носит рекомендательный характер», — сказал «Известиям» зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин. 

Естественная система вентиляции представляет собой шахты и вытяжки, в них воздух забирается из квартир и выталкивается наверх через чердачные помещения за счет перепадов давления, рассказал он. Механическая же система предполагает установку вентилятора в чердачном помещении, который вытягивает воздух вверх принудительно, добавил эксперт. 

В домах с естественными системами воздухообмен нестабилен. Зачастую вместо того, чтобы выйти наверх, потоки перетекают между квартирами. Вместе с ним могут переходить запахи, к примеру, табака или приготовленной пищи, а также инфекции, вирусы, грибки, указал он. 

Разница в стоимости систем естественной вентиляции и механической в зависимости от этажности дома может составлять 15-25%, сказал Андрей Колочинский.  

Застройщик может компенсировать дополнительные затраты за счет получения большей полезной площади и «квадратов» на продажу, отметил он. В отличие от системы естественной вентиляции, для которой требуются большие вентиляционные шахты, «съедающие» квадратные метры, в механической системе можно использовать более компактные трубы, подчеркнул Андрей Колочинский. 
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#коронавирус

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