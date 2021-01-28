Часть Тракторного останется без воды

29 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12 по улице Ленинградской, № 21 по улице Коммунистической, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 14 по улице Волгоградской, №№ 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 15, 18 по улице Ильича, а также частный сектор улиц Ильича, Волгоградской, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтеева, Гвардейской, Песчаной, Воронежской, 2-й Воронежской, переулка Ильича. ЛГЭК отключит воду по заявке ТК «Махаон» для проведения внутренних ремонтных работ на улице Ленинградская, 8а. Воду для питья подвезут по заявкам жителей по указанным улицам.



С 09:00 до 17:00 без тепла и горячей воды останутся жители домов №№ 193, 195 по улице Студеновской, №№ 1, 3, 3а, 5 по улице 40 Лет октября – ЛГЭК будет проводить аварийные ремонтные работы по замене изношенного участка теплотрассы 1965 года постройки на участке 40 лет Октября, 1а.



С 09:00 до 15:00 не будет электричества в частном секторе улицы Заводской, домах №№ 1, 2, 3, 5, 7 по улице Крайней, в СНТ «Спутник» и СНТ «Горняк».



С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 19, 22 по Боевому проезду, №№ 21/1, 22, 24 по улице Мичурина, № 4 в переулке Нагорном, а также у жителей частного сектора улиц Железнякова, Боевого проезда, Нагорной и переулка Нагорного.



С 14:00 до 16:30 свет отключат в домах №№ 29а, 32 по улице Светлова и в частном секторе улиц Бурлакова и Добровского.



С 13:00 до 16:00 без электричества останутся дома №№ 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 16/1, 19/3 по улице Звездной, № 8/2 по улице Филипченко, №№ 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51 по улице Космонавтов.



Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

