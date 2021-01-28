Елецкий район - магнит для инвесторов со всего мира

Инвестиции в Елецкий район и перспективы развития района обсудили на форуме в с.Казаки

«Основная задача данного форума – нахождение точек соприкосновения крупных предприятий – локомотивов и предприятий малого и среднего бизнеса. Мы должны поставить себе цели, определить каким будет развитие не только района, но и региона в целом» - открыл инвестиционный форум Олег Семенихин, глава Елецкого муниципального района.









«Не могу не отметить еще один важный аспект – подготовку кадров для резидентов. Знаю, что сложности испытывают не только резиденты ОЭЗ «Липецк», но и ряд крупных компаний, имеющих производство в Липецкой области. Потребность есть, и мы готовы «воспитывать» специалистов совместно с ВУЗами региона и непосредственно предприятиями. Для того, чтобы жить, развиваться, применять свой талант на практике, вовсе не обязательно уезжать в другие регионы или в столицу. Наша задача сделать так, чтобы кадровый вопрос не стал тормозом развития современных предприятий, а наоборот, помочь коренным жителям районов обеспечить достойный уровень жизни на местах» - отметил в своем выступлении Дмитрий Дударев.









Инвестиционный форум проводится в Елецком муниципальном районе уже 8-ой раз. Ежегодно здесь подводятся итоги за минувший год и ставятся весьма амбициозные планы на текущий. Кроме того, площадка форума позволяет решать возникающие вопросы в режиме нон-стоп благодаря присутствию всех задействованных в инвестиционной активности муниципалитета лиц.

Инвестиционный форум собрал на площадке в Елецком районе представителей управлений администрации области, руководителя ОЭЗ «Липецк» и резидентов, реализующих проекты на территории муниципального района, руководителей предприятий, представителей малого бизнеса.Поводом для встречи стало подведение итогов работы за 2020 год и презентация инвестиционных проектов, запуск которых намечен на 2021.Одним из основных спикеров мероприятия выступил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев. Он рассказал о результатах работы елецкой площадки особой экономической зоны «Липецк» и в диалоге с руководителями компаний – резидентов выявил те проблемные места, над которыми необходимо поработать в ближайшее время.«На сегодняшний день на елецком участке ОЭЗ «Липецк» в общей сложности 13 резидентов, из 7 резидентов, которые в 2020 году подписали соглашение с Липецкой областью, 6 разместятся именно на елецком участке. Благодаря новым резидентам уже создано более 250 рабочих мест, объем заявленных инвестиций около 20 млрд.руб., 5 млрд.руб.- уже вложенные средства».На сегодняшний день много усилий направлено на развитие инфраструктуры. Для действующих резидентов она уже построена, для тех, кто в ближайшее время выходит на стройку или недавно подписали соглашение, реализуется проект строительства подстанции на 40 МВт и в финальной стадии получение технических условий на дополнительный объем газа на порядка 30 тысяч часовых.