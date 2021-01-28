Банк ЗЕНИТ: существование в условиях самоизоляции и после

В преддверии 15-летнего юбилея одного из липецких офисов Банка ЗЕНИТ мы решили поговорить с территориальным управляющим Юлией Кириной и узнать о том, как банк сумел приспособиться к новым экономическим условиям в регионе, о новшествах, появившихся в период пандемии, а также о самых популярных банковских продуктах и услугах на территории Липецкой области.

В прошлом году ПАО Банк ЗЕНИТ отметил свое 25-летие. При этом 2020 год стал по-настоящему уникальным для всех из-за возникшей пандемии. Насколько быстро банк адаптировался к новым условиям в регионе?

С самого начала было ясно, что пандемия не обойдет Россию стороной. К счастью, у руководства Банка ЗЕНИТ для решительных действий в запасе было немного больше времени, нежели у европейских коллег. Это позволило планомерно развивать ИТ-технологии, которые впоследствии помогли без ущерба для бизнеса перевести сотрудников, проживающих как на территории Липецкой области, так и в других российских регионах, на режим удаленной работы.

Могу сказать, что столь нестандартное развитие событий заставило нас моментально переориентироваться. Теперь основное внимание уделяется заботе о здоровье людей, ведь клиенты — одна из главных наших ценностей. Так, банк одним из первых на рынке ввел кредитные каникулы, продлил действие нулевой комиссии на переводы через Систему быстрых платежей (СБП), организовал доставку карт на дом для людей преклонного возраста и зарплатных клиентов. Помимо этого, за короткий срок было создано удобное и безопасное обслуживание как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах (интернет- и мобильном банке).

Какие сильные стороны выявил период изоляции?

Безусловно, период изоляции внес свои коррективы. К примеру, многие клиенты, которые ранее не пользовались дистанционными каналами обслуживания, научились совершать банковские операции, не выходя из дома. Статистика здесь говорит сама за себя: в одной Липецкой области число зарегистрированных в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн»* людей увеличилось в 3 раза. Банк видит, насколько востребован среди населения этот сервис, и прикладывает множество усилий для его неустанного развития.

С помощью мобильного приложения многие жители Липецкой области оплачивают услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), штрафы, налоги, в том числе по QR-кодам, открывают вклады с повышенными процентными ставками, делают переводы между счетами и по номеру телефона через Систему быстрых платежей, пользуются калькуляторами вкладов и кредитов, а также проводят много других не менее важных операций без посещения офиса. Помимо стандартных услуг, регулярно появляются и новые банковские продукты. К примеру, зарплатные клиенты могут взять потребительский кредит онлайн на срок до 7 лет и на сумму до 1 млн рублей с минимальным пакетом документов.

Кроме того, внедрена услуга электронных закладных. Теперь государственная регистрация перехода прав на приобретаемую недвижимость, залога недвижимости плюс сопровождение ипотечного кредита не требуют дополнительных действий со стороны заемщика. Сотрудник кредитной организации отправляет в Росреестр сформированный пакет документов, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью. После регистрации закладная переходит на хранение в депозитарий, а банк получает информацию о ее выпуске.

В свою очередь, для малого и среднего бизнеса Банк ЗЕНИТ реализовал дистанционный процесс оформления депозитных сделок.

Какие банковские услуги и продукты оказались наиболее востребованными в Липецкой области?

Наибольшим спросом в период карантинных ограничений пользовалась ипотечная программа господдержки Банка ЗЕНИТ в рамках Постановления Правительства РФ № 566. Она позволила клиентам приобретать квартиры в новостройках по ставке от 6,3 % годовых . Также наблюдался повышенный спрос населения на рефинансирование кредитов. Этому способствовали снижение ставок и улучшение условий по программам. Но при этом увеличился поток запросов на реструктуризацию по всем кредитным продуктам. Клиенты, испытывающие определенные финансовые трудности и обратившиеся за поддержкой, получили возможность временно снизить нагрузку платежей по кредитам.

Предоставлял ли банк кредитные каникулы жителям Липецкой области, пострадавшим от коронавирусной инфекции?

Да, при этом кредитные каникулы предоставлялись не только физическим и юридическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям.

Программа реструктуризации кредитов для физических лиц позволила предоставить отсрочку до 6 месяцев на все программы потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования. Воспользоваться ей могли клиенты, временно попавшие в сложную финансовую ситуацию по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией, таким как заболевание COVID-19, уход в неоплачиваемый отпуск или карантин.

Вместе с тем программа реструктуризации кредитов для бизнеса была доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики. Клиенты могли получить отсрочку погашения основного долга и процентов, а также уменьшить размер ежемесячного платежа по кредиту в течение льготного периода. Для этого банк предлагал предпринимателям как собственные программы, так и в рамках Федерального закона № 106-ФЗ.

Какие новые банковские продукты планирует запустить банк?

Мы исследуем новые форматы общения клиентов с банком и рассматриваем перспективы внедрения банковских сервисов в интерфейс популярных мессенджеров. Сейчас идет активная работа над реализацией проекта «Маркетплейс» Центрального Банка РФ, который позволит клиентам максимально просто открывать вклады в различных банках дистанционным способом.

В 2021 году Банк ЗЕНИТ реализует одну из стратегических инициатив, а именно новый кредитный конвейер для потребительских кредитов. Применяя передовые разработки, банк предоставит клиентам лучшее на рынке время принятия решения при выдаче кредита — от 1 минуты. Использование новых технологий поведенческого скоринга позволит предоставлять пользователям качественные услуги и значительно экономить их время, что на сегодняшний день особенно актуально для каждого из нас.

В каком направлении банк планирует развиваться дальше? Что можете рассказать о стратегии развития на ближайшие год-два?

Основной целью новой стратегии Банка ЗЕНИТ стал переход на клиентоцентричную бизнес-модель с расширением цифровых каналов обслуживания. Ставка сделана на развитие сильных сторон банка и наращивание бизнеса в ключевых регионах присутствия. В фокусе — отношения с клиентом и решение его повседневных задач максимально простым и удобным способом за счет высокого уровня технологичности.

*Для лиц старше 6 лет.



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