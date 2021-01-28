За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 154 человека

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 20 483 случая новой коронавирусной инфекции, 16 494 человека выздоровели, 363 человека умерли, 3 626 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 990 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 636 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 150 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 97 человек. На втором месте Елец — 10, на третьем Лев-Толстовский район — 9 заболевших. В Грязинском, Тербунском и Усманскомм районах — по 6, в Измалковском и Липецком районах — по 4, в Добровском районе — 3, в Данковском, Добринском, Долгоруковском, Елецком и Краснинском районах — по одному заболевшему.