Коронавирус

сегодня, 16:39

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 154 человека

443
#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 154 человека

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 20 483 случая новой коронавирусной инфекции, 16 494 человека выздоровели, 363 человека умерли, 3 626 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 990 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 636 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 150 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 97 человек. На втором месте Елец — 10, на третьем Лев-Толстовский район — 9 заболевших. В Грязинском, Тербунском и Усманскомм районах — по 6, в Измалковском и Липецком районах — по 4, в Добровском районе — 3, в Данковском, Добринском, Долгоруковском, Елецком и Краснинском районах — по одному заболевшему.
443
#коронавирус

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