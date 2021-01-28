Происшествия
сегодня, 16:25
Пропавшего в Липецке школьника нашли
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Сейчас ребёнка передают родителям.
Напомним, вчера вечером в Липецке пропал 13-летний мальчик. Около 18:00 ребёнок вышел из школы, но до дома не дошёл.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, мальчик найден.
- Сотрудниками уголовного розыска установлен круг знакомых ребёнка, после чего определено его местонахождение, в настоящее время происходит процесс передачи мальчика его законным представителям, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, мальчик найден.
- Сотрудниками уголовного розыска установлен круг знакомых ребёнка, после чего определено его местонахождение, в настоящее время происходит процесс передачи мальчика его законным представителям, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
2 1522
лопотунья
Липецк