Пропавшего в Липецке школьника нашли

Сейчас ребёнка передают родителям.

Напомним, вчера вечером в Липецке пропал 13-летний мальчик. Около 18:00 ребёнок вышел из школы, но до дома не дошёл.



Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, мальчик найден.



- Сотрудниками уголовного розыска установлен круг знакомых ребёнка, после чего определено его местонахождение, в настоящее время происходит процесс передачи мальчика его законным представителям, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

