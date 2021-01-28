Происшествия

24 минуты назад

Труп потерявшегося мужчины нашли прохожие в Каменном логу

1 1111
#без вести пропавшие
1
Труп потерявшегося мужчины нашли прохожие в Каменном логу

10 дней назад он вышел из дома и пропал.

Жители города прогуливались в Каменном логу в районе больницы УВД заметили труп. Оказалось, что найдено тело пропавшего еще 16 января 32-летнего жителя Липецка: в этот день он вышел из дома и перестал давать о себе знать.

- Внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружены, - сообщили GOROD48 СУ СК России по Липецкой области.

В данный момент проводятся экспертизы для установления причин смерти липчанина. Возможно, он просто замерз.
1 1111
#без вести пропавшие
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

17 минут назад
С моста небось.. Блин вы статистику посмотрите, надо принимать уже меры
ответить

Еще в рубрике

Бомж зарубил 69-летнего липчанина топориком для разделки мяса
#убийство #бомж
9
Бомж зарубил 69-летнего липчанина топориком для разделки мяса

сегодня, 13:29

Происшествия
24-летний мужчина расплатился в сельском магазине поддельными 5000 рублей
#деньги #купюра
24-летний мужчина расплатился в сельском магазине поддельными 5000 рублей

сегодня, 13:25

Происшествия
«Заплати или фото отправлю в ГИБДД»
#вымогательство
39
«Заплати или фото отправлю в ГИБДД»

сегодня, 13:15

Происшествия
В Липецке затопило кладбище
#подтопление #кладбище
18
В Липецке затопило кладбище

сегодня, 12:27

Происшествия
В Липецкой области появились COVID-мошенницы
#мошенничество #коронавирус
3
В Липецкой области появились COVID-мошенницы

сегодня, 12:25

Происшествия
50-летнего мужчину будут судить за убитую косулю
#браконьерство
7
50-летнего мужчину будут судить за убитую косулю

сегодня, 11:54

Происшествия