Труп потерявшегося мужчины нашли прохожие в Каменном логу

10 дней назад он вышел из дома и пропал.

Жители города прогуливались в Каменном логу в районе больницы УВД заметили труп. Оказалось, что найдено тело пропавшего еще 16 января 32-летнего жителя Липецка: в этот день он вышел из дома и перестал давать о себе знать.



- Внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружены, - сообщили GOROD48 СУ СК России по Липецкой области.



В данный момент проводятся экспертизы для установления причин смерти липчанина. Возможно, он просто замерз.

