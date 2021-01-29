Доброе утро, Липецк!

А вот и пятница, 29 января. Сегодня в Липецке состоится собрание по сдаче ЕГЭ выпускниками прошлых лет, откроется выставка работ резидента воронежского центра современного искусства. Если вам нужно в МФЦ, можно не торопиться — теперь офисы будут работать по субботам. Если вы хотите помочь медикам — станьте волонтером.

Погода



В Липецке в пятницу будет облачно, утром вероятен туман, а днем - слабый мокрый снег. Температура днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. 29 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 30 градусов мороза.



Дороги



В связи с осложнённой ситуацией на дорогах из-за оттепели автомобилистов призывают быть максимально осторожными, строго соблюдать скоростной режим, в том числе обращать внимание на недавно установленные знаки.



ЛипецкЯндекс.Карты



Рецепт дня



На завтрак в пятницу или в выходные можно приготовить сытные кексики по рецепту Анастасии.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TITOVA (@anastasi48)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Подготовка к ЕГЭ



29 января в 17:00 в актовом зале департамента образования выпускников прошлых лет, планирующих в 2021 году сдачу единого государственного экзамена. На собрании участников ЕГЭ-2021 познакомят с порядком проведения экзамена, они смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» департамента образования 30-96-22.



Набор волонтеров



Липецким медикам







«Ах, вернисаж! Ах, вернисаж»



29 января в 17:00 в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие выставки «Палимпсест». Это экспозиция арт-объектов в технике гобелена художницы Евгении Ножкиной, резидента воронежского центра современного искусства. Художница экспонирует гобелены на стене, частично свисающими на пол, на полу, но не растянутыми во все стороны, а имеющими свою скульптурную форму. Одни работы становятся статичными, другие - создают эффект движения.



Вечер в «Библиотеке»



Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) сегодня вечером станет площадкой для акустического концерта группы «Тропы не врут». Организаторы обещают, что гостей вечера ждет насыщенная, плотная программа их хитов и новинок. А в субботу в «Библиотеку» приглашают на вечер диафильмов.







Прием в МФЦ



С 30 января по субботам будут работать



Бесплатно в кино



Областной центр культуры с 29 по 31 января проведет несколько бесплатных киносеансов. В репертуаре на конец недели мультфильмы и отечественные драмы, в том числе байопик о Валерии Харламове «Легенда №17».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЦКНТ Липецк (@ocknt_lipetsk)



День добрых дел



В сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» стартовала акция «Добрая суббота». Ее авторы предлагают всем школьникам и их родителям начать новый год с добрых дел и полезных привычек. Самые активные участники смогут получить призы: термосы, настольные игры для всей семьи, наборы для пикника и пледы.







Болеем за наших



31 января в 13:00 подключайтесь к трансляции из ДС «Звездный» или приходите и болейте за наших хоккеистов.







Улётная тема



29 января 1908 года, 113 лет назад, был учрежден первый российский аэроклуб. Поэтому наши рекомендации на досуг в эти выходные будут посвящены авиации. Можно отдохнуть за просмотров проектов, посвященным покорителям неба, и познакомиться с блогами на тему авиации.



На YouTube-канале телеведущего Валдиса Пельша можно посмотреть документальный четырёхсерийный фильм о главном авиационном триумфе 1930-ых годов: перелётах экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова через Северный полюс в США.





Интересные видео выпускает блогер Андрей Мельников. Мужчина закончил российскую авиашколу, купил свой самолет Cessna 172 и летает на нем в свое удовольствие, законно и безопасно в любые аэродромы и аэропорты нашей необъятной страны.





Космонавтов Олег Артемьев делает уникальный среди коллег по YouTube контент: он снимает видео в космосе и показывает свою жизнь на станции.



В Липецке в пятницу будет облачно, утром вероятен туман, а днем - слабый мокрый снег. Температура днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. 29 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 30 градусов мороза.В связи с осложнённой ситуацией на дорогах из-за оттепели автомобилистов призывают быть максимально осторожными, строго соблюдать скоростной режим, в том числе обращать внимание на недавно установленные знаки.На завтрак в пятницу или в выходные можно приготовить сытные кексики по рецепту Анастасии.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.29 января в 17:00 в актовом зале департамента образования выпускников прошлых лет, планирующих в 2021 году сдачу единого государственного экзамена. На собрании участников ЕГЭ-2021 познакомят с порядком проведения экзамена, они смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» департамента образования 30-96-22.Липецким медикам нужна помощь добровольцев . Со стартом массовой вакцинации от COVID-19 в поликлиниках не хватает свободных рук. Для помощи медикам нужны совершеннолетние добровольцы. В каждую поликлинику нужно, как минимум, по два человека. Добровольцам поручат встречать посетителей, проводить термометрию, волонтеры смогут помогать пришедшим на вакцинацию заполнить анкеты, а медикам — работать с документами.29 января в 17:00 в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие выставки «Палимпсест». Это экспозиция арт-объектов в технике гобелена художницы Евгении Ножкиной, резидента воронежского центра современного искусства. Художница экспонирует гобелены на стене, частично свисающими на пол, на полу, но не растянутыми во все стороны, а имеющими свою скульптурную форму. Одни работы становятся статичными, другие - создают эффект движения.Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) сегодня вечером станет площадкой для акустического концерта группы «Тропы не врут». Организаторы обещают, что гостей вечера ждет насыщенная, плотная программа их хитов и новинок. А в субботу в «Библиотеку» приглашают на вечер диафильмов.С 30 января по субботам будут работать все офисы МФЦ в Липецке . На прием документов можно записаться по телефону (4742) 522-142. Ежедневно в офисе МФЦ, например поселка Тракторостроителей, три окна могут принять по 50-60 человек. Выдача документов проходит без предварительной записи.Областной центр культуры с 29 по 31 января проведет несколько бесплатных киносеансов. В репертуаре на конец недели мультфильмы и отечественные драмы, в том числе байопик о Валерии Харламове «Легенда №17».В сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» стартовала акция «Добрая суббота». Ее авторы предлагают всем школьникам и их родителям начать новый год с добрых дел и полезных привычек. Самые активные участники смогут получить призы: термосы, настольные игры для всей семьи, наборы для пикника и пледы.31 января в 13:00 подключайтесь к трансляции из ДС «Звездный» или приходите и болейте за наших хоккеистов.29 января 1908 года, 113 лет назад, был учрежден первый российский аэроклуб. Поэтому наши рекомендации на досуг в эти выходные будут посвящены авиации. Можно отдохнуть за просмотров проектов, посвященным покорителям неба, и познакомиться с блогами на тему авиации.На YouTube-канале телеведущего Валдиса Пельша можно посмотреть документальный четырёхсерийный фильм о главном авиационном триумфе 1930-ых годов: перелётах экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова через Северный полюс в США.Интересные видео выпускает блогер Андрей Мельников. Мужчина закончил российскую авиашколу, купил свой самолет Cessna 172 и летает на нем в свое удовольствие, законно и безопасно в любые аэродромы и аэропорты нашей необъятной страны.Космонавтов Олег Артемьев делает уникальный среди коллег по YouTube контент: он снимает видео в космосе и показывает свою жизнь на станции.