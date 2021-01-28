В Сан-Франциско из-за расизма переименуют 44 школы

В частности, разрешено переименовать школы, названные в честь Линкольна, Вашингтона и других деятелей, поскольку эти люди имели отношение к расизму, сексизму и рабству.





Решение о переименовании школ принял образовательный комитет города. Причем для переименования учебных заведений потребуется 10 тысяч долларов на каждую школу, - пишет издание.



Глава города Лондон Брид осудила данное решение, назвав его неуместным в условиях пандемии коронавируса, - пишет



Известно, что первый американский президент Джордж Вашингтон был рабовладельцем, а 16-му лидеру государства Аврааму Линкольну приписывают решения, из-за которых погибли коренные американцы. В Сан-Франциско переименуют 44 школы, названные в честь экс-президентов США Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и других американских деятелей из-за того, что они имели отношение к расизму, сексизму или рабству, - пишет газета New York Times Решение о переименовании школ принял образовательный комитет города. Причем для переименования учебных заведений потребуется 10 тысяч долларов на каждую школу, - пишет издание.Глава города Лондон Брид осудила данное решение, назвав его неуместным в условиях пандемии коронавируса, - пишет Газета.ru Известно, что первый американский президент Джордж Вашингтон был рабовладельцем, а 16-му лидеру государства Аврааму Линкольну приписывают решения, из-за которых погибли коренные американцы.