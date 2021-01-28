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В Сан-Франциско из-за расизма переименуют 44 школы
В частности, разрешено переименовать школы, названные в честь Линкольна, Вашингтона и других деятелей, поскольку эти люди имели отношение к расизму, сексизму и рабству.
Решение о переименовании школ принял образовательный комитет города. Причем для переименования учебных заведений потребуется 10 тысяч долларов на каждую школу, - пишет издание.
Глава города Лондон Брид осудила данное решение, назвав его неуместным в условиях пандемии коронавируса, - пишет Газета.ru.
Известно, что первый американский президент Джордж Вашингтон был рабовладельцем, а 16-му лидеру государства Аврааму Линкольну приписывают решения, из-за которых погибли коренные американцы.