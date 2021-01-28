Премьера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля

16 февраля онлайн-сервисы more.tv, Wink и КиноПоиск HD представят премьеру одного из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года — криминальный ретро-детектив «За час до рассвета» режиссера Игоря Зайцева («Есенин», «Великая», «Диверсант 2. Конец войны»). В главных ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов. Сериал состоит из 16 эпизодов, которые будут выходить на платформах каждый вторник в подписке.

Сюжет

1946 год. Молодой лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Константин Хабенский) — человека с непростым характером, который привык добиваться целей любой ценой. Журавлёв как раз вовремя: ему предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро он поймёт, что война в мирное время ещё запутаннее той, что недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов. Здесь чуть ли не каждый под подозрением…

«"За час до рассвета" — прежде всего история про людей, про характеры, про судьбы и про близкие каждому человеку ценности, про дружбу и предательство, любовь и верность. При этом здесь лихо закрученный сюжет с яркими и самобытными персонажами. И главная интрига — это психологическое противостояние героев Бурковского и Хабенского. Один прошёл войну, для него все четко — по ту сторону фронта фашисты. А другой, наоборот, сражается с внутренним врагом, который всегда где-то рядом и внешне ничем не отличается от него самого. Оба борются со злом, но представляют его по-разному. И каждый уверен, что именно он знает, что есть зло. И поверьте, переменных в уравнении гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд», — признался режиссёр Игорь Зайцев.

Визуальное решение

«Сегодня мы просто обязаны обращаться к современному языку повествования, потому что и технологии другие, и зритель насмотренный. Казалось бы, у нас есть замечательные примеры таких детективов, как "Место встречи изменить нельзя" и "Ликвидация". Но, как ни странно это прозвучит, нам совсем не хотелось быть похожими на эти проекты. А в качестве визуального референса скорее приняли гангстерскую драму "Острые козырьки". В общем, мы искали свой стиль, поэтому наш сериал легко узнать даже по одному кадру. Рассказ о послевоенном времени именно в такой интерпретации — интересный эксперимент для нас», — говорил режиссёр Игорь Зайцев.

Съемки в «Париже» и на заброшенных заводах Подмосковья

Работа над сериалом заняла полтора года. Из-за пандемии съемки пришлось прервать на три месяца. Большая часть проекта снималась в заброшенных заводских зданиях в Подмосковье. Также съемки проходили в Твери, в знаменитом Морозовском городке (двор Пролетарки), который помог воссоздать атмосферу маленького закрытого городка. Это уникальное место — историко-архитектурный комплекс, который включает пятьдесят зданий из красного кирпича, построенных для «Тверской мануфактуры» известного мецената Саввы Морозова. Во дворе Пролетарки больше всего сцен актеры сыграли в легендарной казарме «Париж», которая на время превратилась в конспиративную квартиру.

«За час до рассвета»

Онлайн-премьера — 16 февраля на more.tv, Wink и КиноПоиск HD

Телепремьера — скоро на НТВ

Производство: Art Pictures Vision в партнёрстве с «Киностудией МИМ»

Жанр: криминальный ретродетектив

Кол-во серий: 16

Режиссёр: Игорь Зайцев

Оператор-постановщик: Эдуард Мошкович

Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Вячеслав Муругов, Вадим Островский, Дмитрий Табарчук, Георгий Шабанов

Продюсеры: Сергей Арланов, Сергей Маевский

Исполнительный продюсер: Ксения Соколова

Креативный продюсер: Дмитрий Новосёлов

Авторы сценария: Савва Минаев, Георгий Шабанов, Александр Щербаков, Дмитрий Новосёлов

Художники-постановщики: Виктор Шмелев, Андрей Сапожников

Художник по костюмам: Светлана Вольтер

Художники по гриму: Татьяна Иршенко, Татьяна Коломицева

В ролях: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алёна Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха, Максим Белбородов и другие.

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