Общество
сегодня, 12:07
Благоустраивать Лебедянь будет компания из Липецка
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В ходе торгов на понижение стоимость услуг удалось сбить на 6,7 млн рублей.
Администрация Лебедянского района завершила торги на благоустройство центра Лебедяни. На тендер заявилось около 10 компаний, три из них прошли отбор по документации. Среди них победило предложение от липецкой компании. Строительная организация в ходе электронного аукциона сбила стоимость благоустройства на 6,7 млн рублей, предложив за свои услуги 67,8 млн рублей. Подрядчик приступит к работам, когда будет подписан контракт. Обычно это процедура занимает не более двух недель. Услуги подрядчика оплатят средства из федеральной казны и бюджета Липецкой области.
По проекту в Лебедяни к августу 2021 года должна быть благоустроена пешеходная зона улицы Мира, Базарной площади и прилегающих к ним участков. Там хотят построить фонтан, сделать смотровую площадку, поставить беседки и биотуалеты. Весь комплекс работ, который также включает монтаж систем освещения и видеонаблюдения, оценили в 74,5 млн рублей. Победитель торгов должен был определиться еще в 2020 году, но этому помешали жалобы на аукционную документацию. Претензии потенциальных подрядчиков разобрали антимонопольщики, жалобы были признаны обоснованными, из-за необходимости корректировки документации определения подрядчика затянулось.
Проект благоустройства пешеходной зоны в центре Лебедяни в 2020 году победил в конкурсе малых городов. Город получил грант в 45 млн рублей из федерального бюджета.
По проекту в Лебедяни к августу 2021 года должна быть благоустроена пешеходная зона улицы Мира, Базарной площади и прилегающих к ним участков. Там хотят построить фонтан, сделать смотровую площадку, поставить беседки и биотуалеты. Весь комплекс работ, который также включает монтаж систем освещения и видеонаблюдения, оценили в 74,5 млн рублей. Победитель торгов должен был определиться еще в 2020 году, но этому помешали жалобы на аукционную документацию. Претензии потенциальных подрядчиков разобрали антимонопольщики, жалобы были признаны обоснованными, из-за необходимости корректировки документации определения подрядчика затянулось.
Проект благоустройства пешеходной зоны в центре Лебедяни в 2020 году победил в конкурсе малых городов. Город получил грант в 45 млн рублей из федерального бюджета.
5 424
Кирдык Лебедяни!
Вася
Липчанин
Лебедянец
замкадный