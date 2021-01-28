Общество
20 минут назад
Карантинные больничные работающим пенсионерам продлили до 10 февраля
Больничные листы продлят автоматически. Пожилые липчане могли открыть их еще прошлой весной.
Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения COVID-19 в Липецкой области». Коррективы касаются продления больничные листов по карантину для жителей Липецка и региона старше 65 лет, работающих пенсионеров. Карантин для них продлен с 28 января по 10 января.
Одно из условий выдачи больничного по карантину - работники старше 65 лет на период действия электронного больничного должны соблюдать режим карантина, не покидать места жительства. Работающие пенсионеры могли оформить электронные больничные по карантину еще с весны 2020 года.
Весь период карантинных больничных оплачивается за счёт средств Фонда социального страхования. Подробные инструкции по заполнению реестров, а также актуальная информация размещены на главной странице официального сайта регионального отделения соцстраха.
Одно из условий выдачи больничного по карантину - работники старше 65 лет на период действия электронного больничного должны соблюдать режим карантина, не покидать места жительства. Работающие пенсионеры могли оформить электронные больничные по карантину еще с весны 2020 года.
Весь период карантинных больничных оплачивается за счёт средств Фонда социального страхования. Подробные инструкции по заполнению реестров, а также актуальная информация размещены на главной странице официального сайта регионального отделения соцстраха.