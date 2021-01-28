Общество

20 минут назад

Карантинные больничные работающим пенсионерам продлили до 10 февраля

221
#больничный #карантин #пенсионеры
Карантинные больничные работающим пенсионерам продлили до 10 февраля

Больничные листы продлят автоматически. Пожилые липчане могли открыть их еще прошлой весной.

Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения COVID-19 в Липецкой области». Коррективы касаются продления больничные листов по карантину для жителей Липецка и региона старше 65 лет, работающих пенсионеров. Карантин для них продлен с 28 января по 10 января.

Одно из условий выдачи больничного по карантину - работники старше 65 лет на период действия электронного больничного должны соблюдать режим карантина, не покидать места жительства. Работающие пенсионеры могли оформить электронные больничные по карантину еще с весны 2020 года.

Весь период карантинных больничных оплачивается за счёт средств Фонда социального страхования. Подробные инструкции по заполнению реестров, а также актуальная информация размещены на главной странице официального сайта регионального отделения соцстраха.
221
#больничный #карантин #пенсионеры

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецким поликлиникам нужны волонтеры
#волонтеры #добровольчество #коронавирус
11
Липецким поликлиникам нужны волонтеры

42 минуты назад

Общество
Из-за утечки на ветхом трубопроводе пришлось отключить подачу воды в частный сектор
#вода #отключение #коммунальная авария
7
Из-за утечки на ветхом трубопроводе пришлось отключить подачу воды в частный сектор

сегодня, 10:30

Общество
Прокуратура лишила чиновников люксовых автомобилей
#закупка #автомобиль
6
Прокуратура лишила чиновников люксовых автомобилей

сегодня, 10:22

Общество
МФЦ возобновляет работу по субботам
#МФЦ #прием
МФЦ возобновляет работу по субботам

сегодня, 09:59

Общество
«При сильном ветре труба согнётся и светофор упадёт на проезжую часть»
#светофор #жалоба #дорожное хозяйство
15
«При сильном ветре труба согнётся и светофор упадёт на проезжую часть»

сегодня, 09:40

Общество
Ямы на дорогах пересчитают после январских дождей
#яма #дождь
6
Ямы на дорогах пересчитают после январских дождей

сегодня, 09:24

Общество