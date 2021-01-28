Коронавирус
29 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 150 новых случаев COVID-19, три человека умерли
1 332
Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 154 человека.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 новых случаев коронавирусной инфекции, 154 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, три человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 483 человек, 16 494 из них выздоровели, 363 — умерли.
В России за сутки выявлены 19 138 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 775 человек, 575 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 793 810 случаев коронавирусной инфекции, 3 229 258 человек выздоровели, 71 651 человек от COVID-19 умер.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 483 человек, 16 494 из них выздоровели, 363 — умерли.
В России за сутки выявлены 19 138 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 775 человек, 575 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 793 810 случаев коронавирусной инфекции, 3 229 258 человек выздоровели, 71 651 человек от COVID-19 умер.
1 332
Еще в рубрике
26.01.2021 13:57Общество
Липчанин