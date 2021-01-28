Коронавирус

29 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 150 новых случаев COVID-19, три человека умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 150 новых случаев COVID-19, три человека умерли

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 154 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 новых случаев коронавирусной инфекции, 154 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, три человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 483 человек, 16 494 из них выздоровели, 363 — умерли.

В России за сутки выявлены 19 138 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 775 человек, 575 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 793 810 случаев коронавирусной инфекции, 3 229 258 человек выздоровели, 71 651 человек от COVID-19 умер.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Липчанин

14 минут назад
Может пора проверять медиков на полиграф,о том как они работают
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