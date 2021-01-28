Общество

сегодня, 10:30

Из-за утечки на ветхом трубопроводе пришлось отключить подачу воды в частный сектор

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#вода #отключение #коммунальная авария
Из-за утечки на ветхом трубопроводе пришлось отключить подачу воды в частный сектор

Холодное водоснабжение планируют восстановить к 17:00.

На трубопроводе в районе дома №18 по улице Докучаева была обнаружена утечка холодной воды. Из-за необходимости ремонта участка сети 1960-х гг постройки рано утром 28 января пришлось отключить холодное водоснабжение в частном секторе поселка Тракторостроителей.

- Для устранения утечки потребовалось отключение холодной воды на улицах частного сектора: Докучаева, Матросова, Панфилова, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Спартака, Ковалевской, Лобачевского, Партизанской, Зеленой, Новоселов. Работы осложнены тем, что рядом с местом устранения повреждения находится опора линии электропередачи, а также из-за погодных условий, там сейчас насыщенный водой песчаный грунт. Специалисты компании делают все возможное для возобновления подачи холодной воды в кратчайшие сроки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК».

Подвоз воды организован по заявкам жителей. Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 17:00. Как сообщили GOROD48 жители частного сектора, подача холодной воды прекратилась около пяти часов утра.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 175, 236-175.
7 834
#вода #отключение #коммунальная авария

Комментарии (7)

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Липчанин

22 минуты назад
Читаешь как Петросяна слушаешь,из за погодных условиях на данный момент не может быть насыщенный песчанный грунт, земля промерзла и ещё не отняла,поэтому врага с поверхности ни как не может попасть на глубину. А сказать то что из за порыва который уже был не один день,из за этого именно начитался грунт,нельзя проще людей за дураков держать
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Елена

39 минут назад
Почему не говорите что ул.Олега Кошевого тоже два дня без воды.
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социализм был эффективней капитализма

40 минут назад
за что боролись, на то и напоролись
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Фокс

40 минут назад
пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда — спрашивается. Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее.
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Это будет правильное решения

41 минуту назад
Так как с этих шарашкиных контор ЛГЭК, Квадро спрос гладок и всегда без ответов то надо спрашивать с администрации города и все претензии и иски предъявлять им. А те пусть разбираются с ними как хотят и умеют. И чем больше будет претензий и предъявленных исков тогда только мэрия обратит на это внимание. Они же являются гарантом стабильности?
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Кинг Конг с 3 участка

сегодня, 10:39
Второй день без воды люди страдают .
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Кайфец

сегодня, 10:38
Очередной прорыв, гордость берет за управленцев все как дед завещал прорыв за прорывом
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