Общество
сегодня, 10:30
Из-за утечки на ветхом трубопроводе пришлось отключить подачу воды в частный сектор
Холодное водоснабжение планируют восстановить к 17:00.
На трубопроводе в районе дома №18 по улице Докучаева была обнаружена утечка холодной воды. Из-за необходимости ремонта участка сети 1960-х гг постройки рано утром 28 января пришлось отключить холодное водоснабжение в частном секторе поселка Тракторостроителей.
- Для устранения утечки потребовалось отключение холодной воды на улицах частного сектора: Докучаева, Матросова, Панфилова, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Спартака, Ковалевской, Лобачевского, Партизанской, Зеленой, Новоселов. Работы осложнены тем, что рядом с местом устранения повреждения находится опора линии электропередачи, а также из-за погодных условий, там сейчас насыщенный водой песчаный грунт. Специалисты компании делают все возможное для возобновления подачи холодной воды в кратчайшие сроки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК».
Подвоз воды организован по заявкам жителей. Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 17:00. Как сообщили GOROD48 жители частного сектора, подача холодной воды прекратилась около пяти часов утра.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 175, 236-175.
- Для устранения утечки потребовалось отключение холодной воды на улицах частного сектора: Докучаева, Матросова, Панфилова, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Спартака, Ковалевской, Лобачевского, Партизанской, Зеленой, Новоселов. Работы осложнены тем, что рядом с местом устранения повреждения находится опора линии электропередачи, а также из-за погодных условий, там сейчас насыщенный водой песчаный грунт. Специалисты компании делают все возможное для возобновления подачи холодной воды в кратчайшие сроки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК».
Подвоз воды организован по заявкам жителей. Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 17:00. Как сообщили GOROD48 жители частного сектора, подача холодной воды прекратилась около пяти часов утра.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 175, 236-175.
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