МФЦ возобновляет работу по субботам

Записаться на прием документов нужно заранее. Выдача идет без предварительной записи.

Офисы ОБУ «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» (МФЦ) возобновят свою работу по субботам. Изменение рабочего графика обусловлено изменениями в предписании правительства России. Фактически, МФЦ возвращаются к допандемийному режиму работы.



- Ранее действовало постановление правительства, по которому МФЦ могли работать в регионах с началом пандемии по особому режиму. Офисы принимали граждан только с понедельника по пятницу. В субботу работал только один офис МФЦ, в районе поселка Тракторостроителей. В остальных офис региона в этот день проводилась дезинфекция, - рассказала GOROD48 директор ОБУ «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» Галина Кукушкина. - С 30 января по субботам будут работать все офисы региона.



Исключение составляют офисы МФЦ Краснинского и Воловского отделов. Но они и так не должны работать по субботам из-за численности населения районов.



- По постановлению правительства офисы, к которым приписана территория обслуживания с населением до 12 000 человек, должны работать пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, по четыре часа в день. У нас в офисах Воловского и Краснинского районов более комфортные условия: прием граждан идет с 8 до 16 часов в рабочие дни, - уточнила Галина Кукушкина.



При посещении МФЦ липчане, как и прежде, должны соблюдать санитарные меры — масочный режим и социальную дистанцию. На прием документов можно записаться по телефону (4742) 522-142. Ежедневно в офисе МФЦ, например поселка Тракторостроителей, три окна могут принять по 50-60 человек. Выдача документов проходит без предварительной записи.