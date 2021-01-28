Происшествия
16 минут назад
В Липецке пропал 13-летний мальчик
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Вчера вечером ребёнок вышел из школы, но дома так и не появился.
Со вчерашнего вечера в Липецке ищут 13-летнего Артёма Бавина. Около 18:00 ребёнок вышел из школы №6 Липецка, но до дома не дошёл.
На вид пропавшему 12-13 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области, по состоянию на 10 утра мальчик ещё не найден. Но ранее он уже уходил из дома.
На вид пропавшему 12-13 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области, по состоянию на 10 утра мальчик ещё не найден. Но ранее он уже уходил из дома.
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