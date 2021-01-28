Происшествия

16 минут назад

В Липецке пропал 13-летний мальчик

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#пропавшие без вести
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В Липецке пропал 13-летний мальчик

Вчера вечером ребёнок вышел из школы, но дома так и не появился.

Со вчерашнего вечера в Липецке ищут 13-летнего Артёма Бавина. Около 18:00 ребёнок вышел из школы №6 Липецка, но до дома не дошёл.

На вид пропавшему 12-13 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области, по состоянию на 10 утра мальчик ещё не найден. Но ранее он уже уходил из дома.
291
#пропавшие без вести
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