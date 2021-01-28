Происшествия

30 минут назад

В Данковском районе сгорело здание детского сада

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#пожар
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В Данковском районе сгорело здание детского сада

Но оно уже 10 лет стояло заброшенным.

В селе Бигильдино Данковского района вчера сгорело здание детского сада. Как рассказали GOROD48 в Бигильдинском сельсовете, здание вспыхнуло вчера ближе к утру. Около 6 утра на место прибыли пожарные.

Речь идёт о бывшем помещении детского сада на улице Центральная. Здание – до 1940-х годов постройки, и с 2010 года оно пустовало. Его площадь - около 250 квадратных метров.

- Электричества в этом бесхозном здании давно нет, поэтому подозревают поджог – возгорание началось с одной комнаты, предполагают, что там развели костёр ребятишки, - отметили в сельсовете. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сигнал о возгорании бесхозного деревянного строения размером 30 на 15 метров поступил 27 января в 5:14 утра. На место выехали три отделения 22-й пожарно-спасательной части. В 5:40 возгорание было ликвидировано, а в 6:11 были ликвидированы его последствия.  
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#пожар
1

Комментарии (1)

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Викторм

22 минуты назад
Каким образом можно 250 квадратов с 6 утра до вечера тушить? Такие пожарные опасны для окружающих...
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