В Данковском районе сгорело здание детского сада

Но оно уже 10 лет стояло заброшенным.

В селе Бигильдино Данковского района вчера сгорело здание детского сада. Как рассказали GOROD48 в Бигильдинском сельсовете, здание вспыхнуло вчера ближе к утру. Около 6 утра на место прибыли пожарные.



Речь идёт о бывшем помещении детского сада на улице Центральная. Здание – до 1940-х годов постройки, и с 2010 года оно пустовало. Его площадь - около 250 квадратных метров.



- Электричества в этом бесхозном здании давно нет, поэтому подозревают поджог – возгорание началось с одной комнаты, предполагают, что там развели костёр ребятишки, - отметили в сельсовете.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сигнал о возгорании бесхозного деревянного строения размером 30 на 15 метров поступил 27 января в 5:14 утра. На место выехали три отделения 22-й пожарно-спасательной части. В 5:40 возгорание было ликвидировано, а в 6:11 были ликвидированы его последствия.

