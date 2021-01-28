Общество

48 минут назад

Вода обесточила светофор на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой

4 656
#светофоры
1
Вода обесточила светофор на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой

Со вчерашнего вечера водители вынуждены ездить по знакам, из-за чего утром в Липецке возник серьезный затор.

На сложную дорожную обстановку на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой в редакцию GOROD48 пожаловались водители, которые попали в затор. 

- Из-за дождливой погоды вечером после часа-пик возникло короткое замыкание в проводке светофорного объекта, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии. – Ночью начался поиск поврежденного участка. На данный момент начался ремонт. К 14.00 сотрудники «Горсвета» должны закончить работы.
4 656
#светофоры
1

Комментарии (4)

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002

20 минут назад
А где доблестные сотрудники ГИБДД,которые должны разруливать обстановку в такие моменты?
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Маруся

30 минут назад
Данный светофор вышел из строя в 17-00 27 января, до этого момента не работал уже светофор при переходе от Звездного к остановке 7 микр. , одновременно горел красный и зеленый. Сегодня в 8-40 проезжала этот перекресток. Там коллапс. Автобусы не соблюдают никаких правил поезда, в центре перекрестка скапливаются машины, какой нибудь лихач и авария. У меня вопрос. Почему нет регулировщика на таком перекрестке. Сразу попробовала дозвониться до ГиБДД, бесполезно-хронически занято. И вопрос к властям. Неужели на протяжении 15 часов нельзя было устранить аварию? Почему у нас в городе постоянные аварии на коммунальных сетях? Может уже пора команде Уваркиной признать свою несостоятельность в работе и уйти в отставку?
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н-дя

32 минуты назад
Соплей навешают,вместо нормальной проводки,а потом все и замыкает.
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липецк

38 минут назад
...просто китайские светофоры закупили ...бонусы в карман положили ....ини нашу погоду не тянут ...И ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ
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