Вода обесточила светофор на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой

Со вчерашнего вечера водители вынуждены ездить по знакам, из-за чего утром в Липецке возник серьезный затор.



На сложную дорожную обстановку на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой в редакцию GOROD48 пожаловались водители, которые попали в затор.



- Из-за дождливой погоды вечером после часа-пик возникло короткое замыкание в проводке светофорного объекта, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии. – Ночью начался поиск поврежденного участка. На данный момент начался ремонт. К 14.00 сотрудники «Горсвета» должны закончить работы.

