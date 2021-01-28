Общество

48 минут назад

Ямы на дорогах пересчитают после январских дождей

3 585
#яма #дождь
Ямы на дорогах пересчитают после январских дождей

Администрация Ельца намерена привлечь подрядчиков к исправлению дефектов, которые выявила оттепель.

Из наступления оттепели и перепадов температуры на некоторых участках дорог города образовались ямы, признает администрация Ельца. Дефекты дорожного покрытия будут исправлять, когда установится сухая погода.

- Специалисты комитета по коммунальному хозяйству проводят мониторинг дорожного покрытия, заносят в реестр каждое обращение, комиссионно определяют, где внеплановый ямочный ремонт будет осуществлён в первую очередь. Дорожные службы готовы к проведению работ по устранению ям. Однако, согласно метеопрогнозу, в ближайшие несколько дней ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Это может немного отсрочить работы, - отмечают в администрации Ельца.

По тем дорогам, которые ещё находятся на гарантии и на которых возникли дефекты, подрядчикам будут выставлены претензии. Восстанавливать дороги им придётся за свой счёт.
3 585
#яма #дождь

Комментарии (3)

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Инна

33 минуты назад
А почему только в Ельце ? А что администрация не видит что на липецких дорогах получилось?? Это жесть просто!
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Весь город

36 минут назад
В ямах, дороги
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007

43 минуты назад
А Липецк что? Я просто жесть
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