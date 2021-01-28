Ямы на дорогах пересчитают после январских дождей

Администрация Ельца намерена привлечь подрядчиков к исправлению дефектов, которые выявила оттепель.

Из наступления оттепели и перепадов температуры на некоторых участках дорог города образовались ямы, признает администрация Ельца. Дефекты дорожного покрытия будут исправлять, когда установится сухая погода.



- Специалисты комитета по коммунальному хозяйству проводят мониторинг дорожного покрытия, заносят в реестр каждое обращение, комиссионно определяют, где внеплановый ямочный ремонт будет осуществлён в первую очередь. Дорожные службы готовы к проведению работ по устранению ям. Однако, согласно метеопрогнозу, в ближайшие несколько дней ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Это может немного отсрочить работы, - отмечают в администрации Ельца.



По тем дорогам, которые ещё находятся на гарантии и на которых возникли дефекты, подрядчикам будут выставлены претензии. Восстанавливать дороги им придётся за свой счёт.