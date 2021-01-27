сегодня, 16:10
В Италии врач убивал больных коронавирусом ради освобождения коек
Главу отделения скорой помощи больницы итальянского города Монтикьяри Карло Моска заподозрили в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек.
В итальянском городе Монтекьяри, что находится в области Ломбардия, которая стала самой пиковой точкой заражения, когда в первую волну коронавируса в Италии ежедневно умирало по 800 человек, и был задержан по подозрению в убийствах медик.
Правоохранительные органы вывела на подозреваемого анонимная записка, в которой говорилось, будто врач сошел с ума и убивает пациентов ради освобождения коек в больнице. Это подтвердилось при проверке всей документации и эксгумации двух пенсионеров, которые погибли под присмотром медика. Карло Моска вкалывал им сильные препараты, которые пациентам совсем не требовались, - передает Life.
У полиции уже есть два доказанных смертельных случая, однако врача еще подозревают в том, что он довёл до летальных исходов ещё троих пациентов. Коллеги врача уверены, что Моска просто не выдержал стресса из-за наплыва пациентов и пандемии и сошёл с ума. Сейчас Карло арестован по подозрению в преднамеренных убийствах и фальсификации документов.