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В Италии врач убивал больных коронавирусом ради освобождения коек

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#коронавирус #убийство

Главу отделения скорой помощи больницы итальянского города Монтикьяри Карло Моска заподозрили в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек.

47-летнего итальянского врача Карло Моска арестовали по подозрению в убийствах пациентов с коронавирусной инфекцией ради свободных коек, - пишет The Sun.

В итальянском городе Монтекьяри, что находится в области Ломбардия, которая стала самой пиковой точкой заражения, когда в первую волну коронавируса в Италии ежедневно умирало по 800 человек, и был задержан по подозрению в убийствах медик.

Правоохранительные органы вывела на подозреваемого анонимная записка, в которой говорилось, будто врач сошел с ума и убивает пациентов ради освобождения коек в больнице. Это подтвердилось при проверке всей документации и эксгумации двух пенсионеров, которые погибли под присмотром медика. Карло Моска вкалывал им сильные препараты, которые пациентам совсем не требовались, - передает Life.

У полиции уже есть два доказанных смертельных случая, однако врача еще подозревают в том, что он довёл до летальных исходов ещё троих пациентов. Коллеги врача уверены, что Моска просто не выдержал стресса из-за наплыва пациентов и пандемии и сошёл с ума. Сейчас Карло арестован по подозрению в преднамеренных убийствах и фальсификации документов.
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#коронавирус #убийство

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