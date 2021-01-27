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ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика пограничной безопасностью
Бесполетная зона в районе мыса Идокопас под Геленджиком была установлена якобы в интересах пограничной безопасности.
Бесполетная зона в районе мыса Идокопас в районе Геленджика была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, - говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.
По заявлению ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, - пояснили в ФСБ.
ФСБ занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля. Других задач на отделение не возложено», — подчеркнули в ведомстве.
Федеральная служба безопасности утверждает, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ «Об утверждении правил пограничного режима» и «Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим».
В ведомстве утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.
По данным экологов, объект погранвойск появился недалеко от приписываемого главе государства особняка под Геленджиком приблизительно 10 лет назад. Официальное название объекта — «Пост технического наблюдения».
19 января ФБК оппозиционера Алексея Навального опубликовал на YouTube-канале расследование про комплекс зданий под Геленджиком, который якобы построили для действующего российского президента. Стоимость так называемого «дворца Путина» оценивалась в 100 млрд рублей. Российский лидер отрицает причастность к этому особняку. По его словам, им владеют бизнесмены, чьи имена отказались оглашать в Кремле, - пишет "Ъ".
По заявлению ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, - пояснили в ФСБ.
ФСБ занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля. Других задач на отделение не возложено», — подчеркнули в ведомстве.
Федеральная служба безопасности утверждает, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ «Об утверждении правил пограничного режима» и «Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим».
В ведомстве утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.
По данным экологов, объект погранвойск появился недалеко от приписываемого главе государства особняка под Геленджиком приблизительно 10 лет назад. Официальное название объекта — «Пост технического наблюдения».
19 января ФБК оппозиционера Алексея Навального опубликовал на YouTube-канале расследование про комплекс зданий под Геленджиком, который якобы построили для действующего российского президента. Стоимость так называемого «дворца Путина» оценивалась в 100 млрд рублей. Российский лидер отрицает причастность к этому особняку. По его словам, им владеют бизнесмены, чьи имена отказались оглашать в Кремле, - пишет "Ъ".