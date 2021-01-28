Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 28 января. Сегодня в Липецке стартуют спортивные соревнования среди инвалидов, продолжается прием заявок на литературную премию. В четверг состоится очередное заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19, а «коммунальщиков» ждет разнос.

В Липецке сегодня ожидается облачная погода, днем — небольшие дожди и мокрый снег. Температура днём прогреется от 0 до 2 градусов тепла. 28 января был самым теплым в 1915 году - 3 градуса тепла. Самым холодным за историю метеонаблюдений он стал в 1942 году - 28 градусов мороза.На этой неделе дорожники планируют залатать ямы на 12 участках. Среди них улицы Карла Маркса, Эдуарда Белана, Полиграфическая, Московская, Вермишева, Циолковского, а также площадь Революции.Блогер Ольга делится интересным рецептом сырных лепешек: все просто и вкусно.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня днем состоится очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Липецкой области. Решения, принимаемые по итогам заседаний, основываются на эпидемиологической обстановке, о которой докладывают санитарные врачи. Возможно, что сегодня будут обсуждены два интересных вопроса: снимет ли регион ограничения на работу общепита по примеру Москвы и когда болельщики смогут приходить на трибуны крытых спортивных сооружений.В четверг в легкоатлетическом манеже на улице Космонавтов пройдет чемпионат Липецкой области по спорту глухих, слепых, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Дисциплина - легкая атлетика. Соревнования стартуют в 12:00. Желаем участникам успеха!В 11:00 в управлении ЖКХ Липецкой области состоится совещание по итогам работы управляющих компаний в 2020 году. В нем будет участвовать и губернатор региона. Вероятно, многие коммунальщики сегодня выслушают о себе много интересного.Региональное управление культуры и туризма продолжает прием заявок на участие в областной литературной премии имени Ивана Бунина. Она присуждается один раз в два года. Выдвигать претендентов на премию могут органы местного самоуправления, учреждения культуры и искусства, отделения творческих союзов. Участниками могут стать те, чьи произведения получили общественное признание и стали значительным вкладом в развитие культурного наследия и традиций липецкого края.Общероссийский народный фронт объявил о старте серии онлайнов, которые должны помочь укрепить женскую психику и научить их жить в мире с собой. Первый эфир начнется сегодня в 10:00.Сегодня вечером в культурном пространстве «Библиотека» состоится турнир по ораторскому мастерству. Можно посмотреть битву как зритель, а можно и принять в ней участие.В этот четверг кинотеатры представят премьеры восьми фильмов. Среди них можно найти фильм, пожалуй, на любой вкус — от реставрированной версии триллера Дэвида Линча до семейной комедии. Расскажем про три новинки проката.«Зоя» (12+). Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя, попадает в засаду, а Зоя схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени… Её жертва не стала напрасной. Её подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.«Дьявол в деталях» (18+). В этом фильме Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето играют шерифа, детектива и маньяка. Отличный, если верить трейлеру, двухчасовой триллер.«Охотник на монстров» (16+). Милла Йовович возглавляет элитных бойцов в экранизации видеоигры «Monster Hunter». Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделённые невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и её отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы.