15 лет работы отметил липецкий офис Банка ЗЕНИТ

В 2021 году офис Банка ЗЕНИТ, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, дом 2, отмечает 15-летний юбилей. С момента основания он предоставляет посетителям широкую линейку продуктов и услуг. Сегодня в отделении свыше 4 тысяч клиентов решают повседневные финансовые вопросы.

Клиенты оплачивают услуги жилищно-коммунального хозяйства и налоговые квитанции без комиссии, проводят операции по банковским картам и расчетным счетам, обменивают иностранную валюту. Также большой популярностью пользуются открытие депозитов и индивидуальных инвестиционных счетов, оформление кредитов.

Отделение оформлено в соответствии с современной концепцией фирменного стиля Банка ЗЕНИТ и оборудовано удобной системой «Электронная очередь». Также здесь находится зона 24-часового обслуживания, где установлен банкомат с возможностью внесения и снятия наличных. Офис предоставляет услуги розничным клиентам, сегментам МСБ и премиальным клиентам.

«На данный момент в отделениях банка на территории Липецкой области обслуживается более 51 тысячи человек. Основная наша цель — поиск индивидуального подхода к каждому клиенту и предоставление максимально выгодных банковских продуктов. Эти два принципа из года в год помогают банку совершенствовать свою работу в регионе и сохранять безоговорочное доверие людей», — поделился заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 74,9 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

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