Распродажу активов «СУ-5» продлили на пять месяцев

Этот же срок конкурсному управляющему дан на розыск скрытого имущества и счетов и оспаривание сомнительных сделок.

Арбитражный суд Липецкой области продлил конкурсное производство в деле о банкротстве ООО «СУ - 5 Трест «Липецкстрой-М» на пять месяцев. Этим суд частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего, который просил дать ему на розыск скрытого имущества и счетов и оспаривание сомнительных сделок полгода. Отчет управляющего в суде планируют увидеть к середине лета 2021 года.



За последний конкурсный управляющий смог реализовать с торгов один из активов должника — помещение в высотке в «Европейском». За 6,2 млн рублей удалось продать 105,5 квадратных метров в доме №56 на улице Стаханова. Кроме того, с молотка ушли долгострои в районе Лебедянского шоссе и права аренды земли под ними. Победитель аукциона, регистрированный в Добринском районе Путилин. А.П., взял этот лот за 16 млн рублей.



Банкротство «СУ - 5 Трест «Липецкстрой-М» было инициировано в 2018 году. Застройщик был признан банкротом в начале 2019 года. Компания с уставным капиталом в 110 000 рублей была «дочкой» «СУ-5», принадлежащей беглому бывшему депутату областного Совета Михаила Захарова. «СУ - 5 Трест «Липецкстрой-М» было выдано разрешение на застройку микрорайона «Европейский». Финансовые проблемы преследуют компанию с 2017 года, аффилированные структуры группы компаний «СУ-5» одна за одной попадали в скандалы из-за заморозки строек. Следствие пришло к выводу, что руководство застройщика причастно к мошенничеству, им обмануто почти 2 000 дольщиков. Долгострои передали другим застройщикам, дольщики постепенно получают квартиры.