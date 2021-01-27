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В Воронежской области бухгалтер присваивала премии своих коллег

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#мошенничество #обман #бухгалтерия

В Борисоглебске (Воронежская область) главный бухгалтер казённого учреждения «Ресурсный центр» обманом присваивала себе надбавки коллег с декабря 2018 по июнь 2020 года.

В Борисоглебский городской суд Воронежской области поступило дело о том, что главный бухгалтер организации долгое время присваивала себе премии нескольких сотрудников, - сообщили накануне в судебной инстанции.

В период с декабря 2018 года по июнь 2020 года женщина являлась главным бухгалтером МКУ "Ресурсный центр". На нее были возложены обязанности по руководству работниками бухгалтерии, осуществления контроля за выполнением работ в процессе бюджетирования и управления финансовыми потоками в организации, распределение трудовых функций, служебных заданий между подчиненными работниками и осуществления контроля за их выполнением. Таким образом, бухгалтер являлась должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в муниципальном учреждении.

За полтора года женщина произвела хищение денежных средств, начисляемых в качестве надбавок и премий работникам учреждения путем обмана с использованием своего служебного положения главного бухгалтера.

Всю заработную плату сотрудникам бухгалтер начисляла в качестве законной зарплаты, однако после этого троих коллег бухгалтер просила перевести премии на свою банковскую карту. Женщина объясняла это тем, что полученные премии на самом деле им не положены. Так продолжалось около полутора лет – с декабря 2018 года по июнь 2020 года. Таким образом бухгалтер получила от сотрудников 83 474 рубля, - говорится на сайте суда.

"За данное противоправное деяние законом предусмотрено наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей", – пишут на сайте суда.
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#мошенничество #обман #бухгалтерия

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