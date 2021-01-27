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В Белгороде спасли тонущую в ледяной воде беременную собаку
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В Белгороде прохожие спасли беременную собаку, тонувшую в ледяной реке.
Накануне вечером в Белгороде у ЖК "Париж" на реке Везёлке прохожие увидели провалившуюся в полынью беременную собаку. Она изо всех сил пыталась выбраться, лаяла и скулила.
Прохожие хотели вызвать спасателей, но время поджимало, и очевидцы решили действовать самостоятельно, - сообщают местные паблики в соцсетях.
Сначала неравнодушные горожане попытались вытащить собаку не рискуя людьми, связав несколько шарфов и бросая ей, чтобы животное уцепилось зубами. Однако, собака хвататься за импровизированную верёвку не могла – не видела, и была сильно напугана. Тогда один из присутствующих мужчин обвязался теми же шарфами, спустился на лёд и достал собаку, передав её людям на набережной.
Животное сразу укутали курткой и согрели в тёплом помещении, - сообщает сайт Белгорода go31.ru.
Как позже выяснилось, собака была беременной, её передали для временного присмотра в небольшой приют зоозащитнице Наталье Пчёлкиной.
Это уже не первая история спасения из ледяной воды тонущей собаки в Белгородской области. Ранее 18 января журналист во время съемок сюжета спас собаку в Старом Осколе. Тогда и животное, и смелый мужчина не пострадали.
Прохожие хотели вызвать спасателей, но время поджимало, и очевидцы решили действовать самостоятельно, - сообщают местные паблики в соцсетях.
Сначала неравнодушные горожане попытались вытащить собаку не рискуя людьми, связав несколько шарфов и бросая ей, чтобы животное уцепилось зубами. Однако, собака хвататься за импровизированную верёвку не могла – не видела, и была сильно напугана. Тогда один из присутствующих мужчин обвязался теми же шарфами, спустился на лёд и достал собаку, передав её людям на набережной.
Животное сразу укутали курткой и согрели в тёплом помещении, - сообщает сайт Белгорода go31.ru.
Как позже выяснилось, собака была беременной, её передали для временного присмотра в небольшой приют зоозащитнице Наталье Пчёлкиной.
Это уже не первая история спасения из ледяной воды тонущей собаки в Белгородской области. Ранее 18 января журналист во время съемок сюжета спас собаку в Старом Осколе. Тогда и животное, и смелый мужчина не пострадали.
140