Общество

36 минут назад

Выставленная на торги поликлиника не заинтересовала арендаторов

3 836
#аренда #торги #поликлиника
Выставленная на торги поликлиника не заинтересовала арендаторов

Аукцион на здание провалился во второй раз.

Управление имущественных и земельный отношений подвело итоги аукциона на право аренды здания поликлиники и помещения столовой на улице Алмазной. На лоты не поступило ни одной заявки, торги признаны несостоявшимися. Права аренды помещений выставляли на аукцион во второй раз, так как ранее, осенью 2019 года, эти лоты не заинтересовали инвесторов.

И поликлиника, и столовая находятся в промзоне. Раньше это были активы завода «Железобетон», здравпункт и здание столовой. Сейчас ни сама организация, ни ее «дочки» не работают. Здания столовой и поликлиники завода «Железобетон» стали областной собственностью еще в 1990-е годы, во время приватизации. Оба здания были построены еще в 1955 году, их техническое состояние оценивается как неудовлетворительное.

Право аренды столовой в 2020 году оценили в 777 916 рублей ежегодной платы, аренду поликлиники - в 499 750 рублей в год. Главное условие аренды помещений — сохранение целевого назначения: в поликлинике должны оказывать медицинские услуги, в столовой — заниматься общепитом.
3 836
#аренда #торги #поликлиника

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бывший сотрудник ЖБИ

10 минут назад
данковчанин, все правильно пишите. Разволить легко а вомтпновить некому, такой завод развалили.
ответить

Манагер

13 минут назад
Видимо дураков не нашлось вбухивать деньги в капремонт и платить аренду одновременно. Ведь через 5 лет аренды ее могут и не продлить, а откапиталенное здание опять отойдет муниципалам. Дааа ну и власть у нас. Здание в неудовлетворительном состоянии для бизнеса-это как вручить козе неисправный баянн в аренду !
ответить

данковчанин

24 минуты назад
...на первые несколько лет нужно арендную плату делать чисто символическую...
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области школу закрыли на карантин по коронавирусу
#школа #карантин #коронавирус
В Липецкой области школу закрыли на карантин по коронавирусу

33 минуты назад

Общество
«Хотят получать прибыль – пусть тратятся»
#экология
6
«Хотят получать прибыль – пусть тратятся»

40 минут назад

Общество
На лекарства амбулаторным больным COVID-19 в Липецкой области выделили 13,9 млн рублей
#коронавирус #лечение #вакцина
8
На лекарства амбулаторным больным COVID-19 в Липецкой области выделили 13,9 млн рублей

47 минут назад

Общество
Лужи в Липецке вызвали перебои в работе трамваев
#транспорт
2
Лужи в Липецке вызвали перебои в работе трамваев

56 минут назад

Общество
В Липецке выпала треть месячной нормы осадков
#дождь
3
В Липецке выпала треть месячной нормы осадков

сегодня, 11:36

Общество
В Липецкой области с начала коронавирсной эпидемии закрылся минимум коммерческих фирм
#коммерция #закрытие #банкротства
1
В Липецкой области с начала коронавирсной эпидемии закрылся минимум коммерческих фирм

сегодня, 11:21

Общество