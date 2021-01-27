Выставленная на торги поликлиника не заинтересовала арендаторов

Аукцион на здание провалился во второй раз.

Управление имущественных и земельный отношений подвело итоги аукциона на право аренды здания поликлиники и помещения столовой на улице Алмазной. На лоты не поступило ни одной заявки, торги признаны несостоявшимися. Права аренды помещений выставляли на аукцион во второй раз, так как ранее, осенью 2019 года, эти лоты не заинтересовали инвесторов.



И поликлиника, и столовая находятся в промзоне. Раньше это были активы завода «Железобетон», здравпункт и здание столовой. Сейчас ни сама организация, ни ее «дочки» не работают. Здания столовой и поликлиники завода «Железобетон» стали областной собственностью еще в 1990-е годы, во время приватизации. Оба здания были построены еще в 1955 году, их техническое состояние оценивается как неудовлетворительное.



Право аренды столовой в 2020 году оценили в 777 916 рублей ежегодной платы, аренду поликлиники - в 499 750 рублей в год. Главное условие аренды помещений — сохранение целевого назначения: в поликлинике должны оказывать медицинские услуги, в столовой — заниматься общепитом.