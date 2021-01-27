В России

47 минут назад

В Москве отменены ограничения на ночную работу клубов и баров

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#коронавирус #ограничения

Отменяются ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке- и боулинг-клубов, а также других организаций индустрии отдыха и развлечений.

С 27 января в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Москве отменяются ограничения на ночную работу баров, клубов, ресторанов, дискотек, предприятий общественного питания, караоке, боулингов и прочих организаций индустрии отдыха и развлечений.

"Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором", - сообщил на своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо этого, требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным. Оно будет носить рекомендательный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» – остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций. А до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России будет принято решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных Правительству Москвы.

"Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. И пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность", — отметил глава столицы.

Ограничения были сняты на фоне улучшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В течение прошлой недели число новых случаев коронавируса не превышало 2-3 тысяч в день. Число госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня прошлого года, - заявил Собянин на официальном сайте мэра Москвы.

"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - подытожил глава города.
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#коронавирус #ограничения

Комментарии (1)

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Владлен

37 минут назад
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