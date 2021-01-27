23 февраля в Ельце отпразднуют с салютом

Всего в течение 2021 года запланированы три фейерверка.

Управление культуры администрации Ельца объявило о поиска подрядчика на организацию праздничных салютов в городе. За три фейерверка из городского бюджета готовы заплатить до 450 000 рублей.



Салюты украсят небо над Ельцом в праздничные даты: День защитника Отечества (23 февраля), День Победы (9 мая) и День города (4 сентября). Салюты будут запускать возле сквера им.А.С.Пушкина в 21:00 и 22:00 (в День Победы). Подрядчику позволено использовать пиротехнику, произведенную в Китае. 23 февраля запланирован 5-минутный салют из 204 залпов. В День Победы должен прогреметь 8-минутный салют из 296 залпов. В День города в Ельце планируют такой же 8-минутный салют.



Электронный аукцион запланирован на начала февраля. Победителем торгов станет та организация, которая предложит свои услуги по наименьшей цене и соответствует требованиям тендера.