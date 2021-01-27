Мошенники «дожали» ельчанку и уговорили перевести деньги

Сперва женщина не поверила звонку якобы из банка, но под натиском злоумышленников провела все нужные им операции.

53-летняя жительница Ельца обратилась с заявлением в полицию после того, как мошенники похитили у нее 310 000 рублей. Как сообщает следственный отдел ОМВД России Ельцу, злоумышленники обманули женщину 21 января.



В прошлый четверг на мобильный номер ельчанки позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Звонившая сказала ельчанке, что на ее имя пытаются оформить кредит, но «банк» готов помочь ей. Для этого ельчанке нужно самой через онлайн-банк оформить займ. Ельчанка не поверила звонившей и прекратила разговор.



Мошенники решили «дожать» женщину. Они стали ей названивать и уговаривать провести операцию, иначе женщине придется гасить чужой кредит. «Сотрудница безопасности банка» уговорила ельчанку взять кредит в 295 000 рублей. На этот раз ельчанка поверила. Она выполнила все указанные ей операции, а также перевела на неизвестные абонентские номера крупные суммы, которые «сотрудница банка» назвала безопасными банковскими счетами. Ельчанке пообещали, что ей привезут новые банковские карты. Но, естественно, никто не приехал. Общая сумма ущерба составила 310 000 рублей.



Уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».