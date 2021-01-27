Общество

56 минут назад

Банка «Ягуара» обошлась магазину в 160`000 рублей

638
#торговля #алкоголь #штраф
Банка «Ягуара» обошлась магазину в 160`000 рублей

Алкогольный коктейль продали в День молодежи.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протест администрации магазина в селе Добринка на штраф, наложенный региональным управлением потребительского рынка и ценовой политики. Предприятие торговли наказали по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение правил реализации алкоголя.

Как указано в материалах суда, утром 27 июня 2020 года в магазине в селе Добринка покупателю продали слабоалкогольный газированный напиток «Ягуар Оригинальный». Был выбит чек на 111 рублей. Продажу спиртного в День молодежи, когда реализация алкоголя в регионе запрещена, зафиксировала система ЕГАИС. Данные о реализации были выявлены в ходе мониторинга, подтверждены копией электронного кассового чека. На основе этих данных на магазин оформили протокол за нарушение правил реализации спиртного. На организацию наложили штраф в 160 000 рублей.

Администрация магазина с этим взыскание не согласилась, ссылаясь на то, что покупку товара отменили через 22 минуты. Эти доводы не убедили суд в отсутствии факта реализации коктейля и, соответственно, вины организации. Также не нашлось оснований для снижения суммы штрафа, так как магазин ранее уже совершал аналогичные нарушения. Протокол и взыскание оставили в силе.

Впрочем, у администрации магазина есть возможность оспорить выводы первой инстанции в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде, который находится в Воронеже.

Фото: myshared.ru
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#торговля #алкоголь #штраф

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