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сегодня, 13:55

Заразным хреном из Липецкой области торговали на Орловщине

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#карантин
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Заразным хреном из Липецкой области торговали на Орловщине

Топинамбур, репу, брюкву и хрен привезли в Орловскую область из карантинной зоны

На рынке Свердловского района Орловской области госинспектором отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений территориального управления Россельхознадзора выявлен факт реализации подкарантинной продукции общим весом 140 килограмм. Корнеплоды топинамбура, брюквы, репы, корни хрена привезли из Лебедянского района Липецкой области, карантинной фитосанитарной зоны по золотистой картофельной нематоде, и торговали  ими без карантинного сертификата, в нарушение закона «О карантине растений». 

Невыполнение требований действующего законодательства РФ со стороны физического лица могло повлечь за собой риск проникновения на территорию Орловской области и распространения на ней карантинных объектов.

По факту выявленного правонарушения физическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ в виде штрафа, сообщили в ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: www.schroedingerskatze.at

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#карантин
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