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Группа НЛМК продолжит сотрудничество с участниками первого российского акселератора экологических стартапов

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#экология
Группа НЛМК продолжит сотрудничество с участниками первого российского акселератора экологических стартапов

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, выбрала среди финалистов акселератора для технологических стартапов в сфере экологии и устойчивого развития GreenTech Startup Booster компании для потенциального сотрудничества.  

В акселераторе, организованным Фондом «Сколково» при поддержке Минприроды, Минстроя, Минэнерго России и отраслевых партнеров, приняли участие более 150 компаний. Эксперты НЛМК - официального индустриального партнера программы - дали оценку их проектам. 

Специалистов НЛМК, в первую очередь, интересовали технологии, которые помогают решать актуальные задачи компании в области защиты окружающей среды и климата. К ним относятся эффективные системы пылеподавления, очистки эмиссии, системы мониторинга воздушной и водной сред, проекты по ресурсосбережению и рециклингу отходов. Среди финалистов акселератора в НЛМК отметили технологию производства товарной продукции из жидких металлических шлаков для строительства дорог и жилищного сектора, производство компактных установок для очистки газов, а также цифровые решения для оптимизации процесса обращения с отходами. Предложения этих компаний будут проработаны с возможностью проведения пилотов на промышленных площадках НЛМК. 

«Мы с большим удовольствием стали партнером инициативы и довольны как количеством, так и качеством предложенных экологических решений», -  прокомментировал вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.  
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#экология

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