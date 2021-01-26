Общество

сегодня, 09:22

Липчанка отсудила 140 000 рублей за плохой iPhone

10 844
#защита прав потребителя #смартфон
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Липчанка отсудила 140 000 рублей за плохой iPhone

Смартфон стал греться и «зависать». Магазин отказался менять аппарат.

Советский районный суд Липецка рассмотрел иск местной жительницы к магазину, где женщина купила смартфон. В процессе эксплуатации iPhone стал плохо работать, но менять телефон или возвращать деньги за него в магазине отказались.

Как указано в документах суда, липчанка в кредит купила в сетевом магазине техники iPhone за 83 999 рублей. В процессе эксплуатации были обнаружены недостатки. Основные проблемы: периодически не работает Face id, телефон сильно греется, «зависает», теряет сеть. Дважды липчанка обращалась к продавцу с требованием устранить недостатки, однако они так и не были устранены, в ходе проведения проверки качества товара магазином недостатки в телефоне не были обнаружены. Женщина написала администрации торговой сети претензию, но она была оставлена без ответа. Липчанка обратилась в суд за защитой прав потребителя.

Суд назначил экспертизу товара. Эксперт подтвердил наличие всех выявленных покупателем неполадок. Он пришел к выводу, что смартфон не подлежит ремонту, его можно только заменить на новый аппарат.

Суд вынес решение в пользу потребителя. Липчанка получит за неисправный iPhone 139 682 рублей 13 копеек, а смартфон вернет магазину.
10 844
#защита прав потребителя #смартфон
1

Комментарии (10)

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гость

16 минут назад
Липчанин, Не удивляет.Абсолютно. Удивляет покупатель.
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Житель Опытной

25 минут назад
Вот бы всем так., да в случае не согласия с выводами экспертизы которую сделал или якобы сделал продавец, Вы можете сделать другую независимую экспертизу за свой счёт. В результаты представить в суд где рассматривается дело, в случае выигрыша (а как правило с невыгодным для покупателя заключением в суд не обращаются), затраты на проведение экспертизы суд присуждает продавцу. +стоимость оспаривемого товараа+издержки за проведение экспертизы+моральные издержки. Помимо этого суд, как правило назначает штраф в пользу государства. Вот как-то так.
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Денис

28 минут назад
Сельский гламур по-липецки, айфон в кредит..)
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гость

33 минуты назад
совсем умом тронулись....телефон за сотку..
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Липчанин

37 минут назад
А тупость и жадность торговой сети никого не удивляет уже???
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it_happens

45 минут назад
Ну где мозги у сетевого магазина? ЗоЗПП работает всегда в пользу потребителя. Оставлять такие претензии без внимания - себе дороже.
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ded

45 минут назад
а что, бывает хороший айфон ? все современные смарты - хлам чистой воды. через полгода на помойку
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МестныйЯ

57 минут назад
Мизантроп, ну так яблокофон для таких - вещь первой необходимости. Неважно, что человек живет в кредит, питаясь дошираком - ЗАТО АЙФОН))))))
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Вот бы всем так.

сегодня, 09:40
Что-то сколько сталкивался с оногогичной проблемой не когда не предлагали сделать экспертизу. В основном за свой счет. Наверное не обычная то Липчанка?
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Мизантроп

сегодня, 09:35
Ну где у людей мозги, за такие деньги да еще в кредит телефончик. А потом жалчтся у меня кредит, кредиты набирают вот такие ...
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