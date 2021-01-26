Липчанка отсудила 140 000 рублей за плохой iPhone

Смартфон стал греться и «зависать». Магазин отказался менять аппарат.

Советский районный суд Липецка рассмотрел иск местной жительницы к магазину, где женщина купила смартфон. В процессе эксплуатации iPhone стал плохо работать, но менять телефон или возвращать деньги за него в магазине отказались.



Как указано в документах суда, липчанка в кредит купила в сетевом магазине техники iPhone за 83 999 рублей. В процессе эксплуатации были обнаружены недостатки. Основные проблемы: периодически не работает Face id, телефон сильно греется, «зависает», теряет сеть. Дважды липчанка обращалась к продавцу с требованием устранить недостатки, однако они так и не были устранены, в ходе проведения проверки качества товара магазином недостатки в телефоне не были обнаружены. Женщина написала администрации торговой сети претензию, но она была оставлена без ответа. Липчанка обратилась в суд за защитой прав потребителя.



Суд назначил экспертизу товара. Эксперт подтвердил наличие всех выявленных покупателем неполадок. Он пришел к выводу, что смартфон не подлежит ремонту, его можно только заменить на новый аппарат.



Суд вынес решение в пользу потребителя. Липчанка получит за неисправный iPhone 139 682 рублей 13 копеек, а смартфон вернет магазину.