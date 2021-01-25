В районе «Европейский» - отключение света

ЛГЭК проводит ремонтно-восстановительные работы на электроподстанции «Октябрьская». В связи с этим отключена электроэнергия на улицах Свиридова, Кривенкова, Стаханова, Минская, микрорайон «Европейский».



Как сообщили в пресс-службе компании, ориентировочное время восстановления энергоснабжения 19:30.



