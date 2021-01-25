Общество

сегодня, 17:16

В районе «Европейский» - отключение света

7 553
#отключения
В районе «Европейский» - отключение света
ЛГЭК проводит ремонтно-восстановительные работы на электроподстанции «Октябрьская». В связи с этим отключена электроэнергия на улицах Свиридова, Кривенкова, Стаханова, Минская, микрорайон «Европейский». 

Как сообщили в пресс-службе компании, ориентировочное время восстановления энергоснабжения 19:30.

7 553
#отключения

Комментарии (7)

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Гостю.

15 минут назад
Гость, Дом с выше 12 этажей газ не предусмотрен. Вот и думай брать ли квартиру 14-16 -20 -25 этажности. Свет выключили жизнь кончилась.
ответить

Европейский

29 минут назад
Включил,молодец
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Гость

30 минут назад
Кто возьмёт билетов пачку.. А если не будет брать? Тогда мы им отключим газ.. Просто любопытно стало, у них газ есть или нет?))
ответить

Сельдерей не растет на Елецком.

51 минуту назад
Лучше бы отключили на Елецком.
ответить

Европейский

сегодня, 17:37
Захаров включи рубильники
ответить

Всё по заявке.

сегодня, 17:29
Кто просил свет отключить, всегда пожалуйста.
ответить

8

сегодня, 17:28
Ржака
ответить

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