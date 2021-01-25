Происшествия

15 минут назад

Применившего против полицейских газовый баллончик липчанина на поступок толкнули безуспешные поиски работы

3 421
#насилие в отношении представителя власти
Применившего против полицейских газовый баллончик липчанина на поступок толкнули безуспешные поиски работы

Молодой человек объяснил свое поведение сотрудникам Следственного комитета.

Как уже сообщал GOROD48, в отношении 25-летнего липчанина СКР региона возбудил уголовное дело по событиям 23 января: его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. На площади Ленина-Соборной парень в ходе несанкционированной протестной акции распылил в лицо двум сотрудникам полиции содержимое газового баллончика.

Как стало известно GOROD48, на акцию молодой человек вышел по личным причинам - вот уже некоторое время он не может найти работу.

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, но суд применил к нему иную меру пресечения - домашний арест.
3 421
#насилие в отношении представителя власти

Комментарии (4)

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Денис

2 минуты назад
ФСИН подберёт ему работу на ближайшие лет 5.)
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Дайте

3 минуты назад
Парню работу в органах Мвд.
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Алес

5 минут назад
Ноумнее что нибудь прибумал бы
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