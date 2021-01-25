Происшествия
15 минут назад
Применившего против полицейских газовый баллончик липчанина на поступок толкнули безуспешные поиски работы
Молодой человек объяснил свое поведение сотрудникам Следственного комитета.
Как уже сообщал GOROD48, в отношении 25-летнего липчанина СКР региона возбудил уголовное дело по событиям 23 января: его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. На площади Ленина-Соборной парень в ходе несанкционированной протестной акции распылил в лицо двум сотрудникам полиции содержимое газового баллончика.
Как стало известно GOROD48, на акцию молодой человек вышел по личным причинам - вот уже некоторое время он не может найти работу.
Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, но суд применил к нему иную меру пресечения - домашний арест.
Как стало известно GOROD48, на акцию молодой человек вышел по личным причинам - вот уже некоторое время он не может найти работу.
Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, но суд применил к нему иную меру пресечения - домашний арест.
Денис
Дайте
Алес