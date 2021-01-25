За неделю в Липецкой области зарегистрировано 5237 случаев ОРВИ

На дистанционном обучении находятся 20 классов в 8 школах Липецкой области или 357 человек.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю c 18 по 24 января в нашем регионе было зарегистрировано 5237 случаев ОРВИ, по сравнению с прошлой неделей прирост заболеваемости составил 2,6%. Заболеваемость ниже расчетного недельного эпидемического порога на 7,1%. Случаев гриппа не зарегистрировано.



57% заболевших - это дети. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 2,3%.



В Липецке зарегистрировано 3230 случаев ОРВИ (61,7% всех случаев по области), что на уровне прошлой недели и ниже эпидпорога на 17,7%.



Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 4,1% исследованных проб, в структуре преобладают бокавирусы (33% от всех положительных проб), адено- и вирусы парагриппа (28-22% соответственно).



На территории области проводится контроль посещаемости образовательных учреждений. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 25 января, все школы региона работают в штатном режиме, из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ закрыты 20 классов в 8 школах Добринского, Долгорукого, Задонского, Краснинского, Липецкого, Усманского районах и Липецка.



Частичный карантин охватил две школы Липецка: по данным пресс-службы администрации Липецка, 44 ученика школ №36 и №37 в ближайшее время будут учиться дома. Всего на больничном в школах Липецка находятся 4,3% учащихся или 2501 человек. Среди педагогов также есть заболевшие – 3,4% от общего числа, или 105 специалиста.



В общей сложности по области 357 детей находятся на дистанционном обучении.



Кроме того, на карантин закрыты 2 садика в Краснинском районе, 27 детей остаются дома.

