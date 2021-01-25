40 минут назад
В Роспотребнадзоре разрабатывают ПЦР-тест для выявления мутантных штаммов коронавируса
Чтобы снизить вероятность ложноотрицательных результатов, связанных с мутантными штаммами SARS-CoV-2, специалисты Роспотребнадзора приступили к разработке новой тест-системы, которая будет чувствительна к мутировавшему вирусу.
— В случае, если новые мутации в будущем затронут участок, что используется в тест-системе сегодня, за счет второго фрагмента анализ останется эффективным, — подчеркнул Камиль Хафизов.
Как пояснил ученый, проведение теста с использованием двух участков не должно существенно сказаться на его стоимости, а время проведения останется прежним.