Общество

51 минуту назад

Проект реконструкции аэропорта «Липецк» оценили в 33,8 млн рублей

10 487
#аэропорт #реконструкция
3
Проект реконструкции аэропорта «Липецк» оценили в 33,8 млн рублей

Эту сумму предлагают подрядчику, который согласится сделать проектную документацию и инженерные изыскания.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов» объявила тендер на проектные работы и инженерные изыскания для реконструкции и развития аэропорта «Липецк». Столичная организация готова заплатить за выполнение этой задачи 33 871 300 рублей.

На оценку текущего состояния аэропорта и формирование предложений по развитию воздушной гавани у победителя торгов будет срок до 25 декабря 2021 года. К этой дате специалисты должны дать прогноз по загрузке аэропорта к 2045 году, актуализировать данные о состоянии полос и инфраструктуры, разработать схему планировки аэродрома, разработать проект лесоустройства в защитной полосе, сделать проекты строительства и демонтажа, оценить объем необходимых работ и их стоимость. В проекте реконструкции, кроме того, должны быть учтены реконструкция перрона и рулежной дорожки, строительство очистных сооружений, реконструкция дренажной сети, создание аварийно-спасательной станции, патрульной дороги, периметрового ограждения с техническими средствами охраны и КПП, а также демонтаж зданий трансформаторных подстанций. Предложения проектировщиков должны учитывать соблюдение требований транспортной безопасности.

Электронный аукцион на право выполнить проект реконструкции липецкого аэропорта запланирован на 18 февраля. Контракт подпишут с той компанией, которая соответствует всем требованиям и предложит минимальную цену за свои услуги. Их оплатят из федерального бюджета. Подрядчик должен будет приступить к работе сразу после заключения контракта. Сама реконструкция запланирована на 2022 - 2024 годы без остановки работы аэропорта. Аэропорт должен быть рассчитан после реконструкции на обслуживание бортов типа Ил-76.
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#аэропорт #реконструкция
3

Комментарии (10)

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Стас Веренич

6 минут назад
33 миллиона это не великие деньги но будут ли дешевые билеты до Москвы ? у меня знакомый из Краснодара летает за 1300 руб до Москвы а у нас из Липецка до Москвы 3500 это очень дорого. Нужны дешевые билеты на самолеты в противном случае грош цена реконструкции и потраченным деньгам.
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Профессор

14 минут назад
Когда же уже закроют это убыточное предприятие, которое существует лишь благодаря дотациям из федерального бюджета?
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Иштван Мекиштвоо

17 минут назад
По моему маловато будет как то, не менее 1730000 надо, иначе путного ничего не выйдет из этой затеи.
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Из проверенных источников

18 минут назад
В городе сильно изношены коммунальные сети. Направьте лучше эти средства на замену сетей. Аэропорт есть в Воронеже 100км и в Домодедово 400км. Кому надо улетят.
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Ужас

18 минут назад
Очередное отвымание денег.
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Дима

20 минут назад
Хотелось бы что бы лоукостер Победа пришел в Липецк там билеты копеечные за 1000 руб можно было бы улететь из Липы до Внукова на автобусе и поезде и то дороже Воронежцы уже Летают за 999 руб.
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))))

23 минуты назад
"Аэропорт должен быть рассчитан после реконструкции на обслуживание бортов типа Ил-76. " А сейчас он не а что рассчитан?
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гость

29 минут назад
Достройте уж полосу "подскока" и генук. Пока этот аэропорт никому не нужен.
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Варавва

32 минуты назад
а что с елецкими подрядчиками? отмазались они? взлетную полосу через карманные подрядные организации делали) видимо не все доделали)
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Липчанин

47 минут назад
Что опять,вроде только не давно салютовали о реконструкции,опять распил пошёл
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