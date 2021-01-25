Проект реконструкции аэропорта «Липецк» оценили в 33,8 млн рублей

Эту сумму предлагают подрядчику, который согласится сделать проектную документацию и инженерные изыскания.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов» объявила тендер на проектные работы и инженерные изыскания для реконструкции и развития аэропорта «Липецк». Столичная организация готова заплатить за выполнение этой задачи 33 871 300 рублей.



На оценку текущего состояния аэропорта и формирование предложений по развитию воздушной гавани у победителя торгов будет срок до 25 декабря 2021 года. К этой дате специалисты должны дать прогноз по загрузке аэропорта к 2045 году, актуализировать данные о состоянии полос и инфраструктуры, разработать схему планировки аэродрома, разработать проект лесоустройства в защитной полосе, сделать проекты строительства и демонтажа, оценить объем необходимых работ и их стоимость. В проекте реконструкции, кроме того, должны быть учтены реконструкция перрона и рулежной дорожки, строительство очистных сооружений, реконструкция дренажной сети, создание аварийно-спасательной станции, патрульной дороги, периметрового ограждения с техническими средствами охраны и КПП, а также демонтаж зданий трансформаторных подстанций. Предложения проектировщиков должны учитывать соблюдение требований транспортной безопасности.



Электронный аукцион на право выполнить проект реконструкции липецкого аэропорта запланирован на 18 февраля. Контракт подпишут с той компанией, которая соответствует всем требованиям и предложит минимальную цену за свои услуги. Их оплатят из федерального бюджета. Подрядчик должен будет приступить к работе сразу после заключения контракта. Сама реконструкция запланирована на 2022 - 2024 годы без остановки работы аэропорта. Аэропорт должен быть рассчитан после реконструкции на обслуживание бортов типа Ил-76.