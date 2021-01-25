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В Белгороде умер провалившийся под лед 8-летний мальчик
Накануне ребенок катался на коньках и провалился под лед.
Следственным отделом СУ СК РФ Белгородской области проводится доследственная проверка по факту гибели 8-летнего мальчика, - говорится в пресс-релизе ведомства.
По предварительным данным, накануне днем 8-летний мальчик пошел гулять и самостоятельно вышел на лед Северского Донца. Около 14 часов в районе дома 102 по улице Волчанской рыбаки услышали детский крик о помощи. Мальчика достали из воды, прибывшие медики стали оказывать ему помощь, но, к сожалению, по дороге в больницу ребенок умер.
Следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия. Опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, накануне днем 8-летний мальчик пошел гулять и самостоятельно вышел на лед Северского Донца. Около 14 часов в районе дома 102 по улице Волчанской рыбаки услышали детский крик о помощи. Мальчика достали из воды, прибывшие медики стали оказывать ему помощь, но, к сожалению, по дороге в больницу ребенок умер.
Следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия. Опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.