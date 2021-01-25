Российские власти назвали лидеров среди губернаторов по доверию

Внутриполитический блок администрации президента России провел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, в ходе которого были подведены итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) за 2020 г. для внутриполитических блоков администраций регионов и Кремля.





Каждый вице-губернатор получил данные по выполнению KPI в своем регионе, но помимо этого им на экране продемонстрировали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.



В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ, - сообщили источники, участвовавшие в семинаре. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.



В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.



Во главе Хакасии - коммунист Валентин Коновалов, избравшийся во втором туре выборов в 2018 году. Лидер Владимирской области — представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году действующего губернатора Светлану Орлову. Врио губернатора Хабаровского края сейчас — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, он был назначен на этот пост после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, который тоже является членом ЛДПР. Арест Фургала стал причиной длительных масштабных протестов в Хабаровске. Дегтяреву предстоит избираться в единый день голосования в сентябре 2021 года.



В конце декабря 2020 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов попал в топ-10 губернаторов «новой волны». Совместный доклад «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики» подготовили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). Авторы социального исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны: они близки к людям, решают проблемы и эффективно управляют регионами, - передает Внутриполитический блок Кремля провел очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 19 по 23 января. Кремлевские чиновники подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год для внутриполитических блоков региональных администраций и самого внутриполитического блока Кремля, - сообщили РБК сразу три участника семинара.Каждый вице-губернатор получил данные по выполнению KPI в своем регионе, но помимо этого им на экране продемонстрировали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ, - сообщили источники, участвовавшие в семинаре. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.Во главе Хакасии - коммунист Валентин Коновалов, избравшийся во втором туре выборов в 2018 году. Лидер Владимирской области — представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году действующего губернатора Светлану Орлову. Врио губернатора Хабаровского края сейчас — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, он был назначен на этот пост после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, который тоже является членом ЛДПР. Арест Фургала стал причиной длительных масштабных протестов в Хабаровске. Дегтяреву предстоит избираться в единый день голосования в сентябре 2021 года.В конце декабря 2020 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов попал в топ-10 губернаторов «новой волны». Совместный доклад «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики» подготовили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). Авторы социального исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны: они близки к людям, решают проблемы и эффективно управляют регионами, - передает Lenta.ru