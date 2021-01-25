Общество

24 минуты назад

Комбинат оштрафовали на 50`000 рублей за антисанитарию

1 461
#штраф #нарушение
Комбинат оштрафовали на 50`000 рублей за антисанитарию

Во время проверки работы СССПК «Ломовской» были найдены нарушения.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении к административной ответственности СССПК «Ломовской» за нарушение требований технических регламентов, сообщает пресс-служба регионального арбитража.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям обратилось в арбитраж с заявлением о привлечении снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Ломовской» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).

- В ноябре 2020 года в ходе проведения внеплановой проверки СССПК «Ломовской» (Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Ломовое) были выявлены следующие нарушения: в помещении для разделки и обвалки туш отсутствуют приборы для измерения температуры, в убойном цехе открыты окна, защита от проникновения насекомых отсутствует, на стенах в производственных помещениях убойного пункта имеются выбоины, сколы плитки, в холодильных камерах для хранения пищевой продукции на стенах и холодильных установках следы ржавчины и отслаивания покрытия, на полу в помещении убойного цеха на полу обнаружены следы крови, ржавчины, на стенах – паутина, грязь, - перечисляет пресс-служба регионального арбитражного суда.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о привлечении СССПК «Ломовской» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.
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#штраф #нарушение

Комментарии (1)

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Пипецк

8 минут назад
Явно умышлено придрались, зимой нет сеток от еасекомых, бред. А всякие мелочи сколы это везде.
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