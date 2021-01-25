Общество
28 минут назад
По Липецкой области курсируют 16 мобильных прививочных пунктов
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Один из них в выходные стоял у гипермаркета «Карусель».
Прививку от коронавирусной инфекции сегодня можно сделать в 29 пунктах вакцинации, которые работают в поликлиниках региона. Кроме того, появились 16 мобильных пунктов. Прививку в них может сделать любой желающий, если у него нет противопоказаний. Об этом GOROD48 рассказал вице-губернатор Александр Ильин.
Напомним, на прошлой неделе на заседании опрештаба по борьбе с болезнью, губернатор Игорь Артамонов заявил, что в день надо вакцинировать по 2-2,5 тысяч жителей области. И в регионе сейчас стараются выполнить это распоряжение.
В Липецкую область поступило три партии вакцины от коронавирусной инфекции. Самая крупная на сегодня, пришла неделю назад. Почти половина препарата уже потрачено. Первую аппликацию получили около 8 000 человек (вакцинация проходит в два этапа). Данных об осложнениях у привитых нет.
На этой неделе медики ждут очередную партию вакцины от COVID-19.
Напомним, на прошлой неделе на заседании опрештаба по борьбе с болезнью, губернатор Игорь Артамонов заявил, что в день надо вакцинировать по 2-2,5 тысяч жителей области. И в регионе сейчас стараются выполнить это распоряжение.
В Липецкую область поступило три партии вакцины от коронавирусной инфекции. Самая крупная на сегодня, пришла неделю назад. Почти половина препарата уже потрачено. Первую аппликацию получили около 8 000 человек (вакцинация проходит в два этапа). Данных об осложнениях у привитых нет.
На этой неделе медики ждут очередную партию вакцины от COVID-19.
4 516
Мракобесие
это бизнес и ничего личного
Гость.
jb