Общество

28 минут назад

По Липецкой области курсируют 16 мобильных прививочных пунктов

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#коронавирус #прививка
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По Липецкой области курсируют 16 мобильных прививочных пунктов

Один из них в выходные стоял у гипермаркета «Карусель».

Прививку от коронавирусной инфекции сегодня можно сделать в 29 пунктах вакцинации, которые работают в поликлиниках региона. Кроме того, появились 16 мобильных пунктов. Прививку в них может сделать любой желающий, если у него нет противопоказаний. Об этом GOROD48 рассказал вице-губернатор Александр Ильин.

Напомним, на прошлой неделе на заседании опрештаба по борьбе с болезнью, губернатор Игорь Артамонов заявил, что в день надо вакцинировать по 2-2,5 тысяч жителей области. И в регионе сейчас стараются выполнить это распоряжение.

В Липецкую область поступило три партии вакцины от коронавирусной инфекции. Самая крупная на сегодня, пришла неделю назад. Почти половина препарата уже потрачено. Первую аппликацию получили около 8 000 человек (вакцинация проходит в два этапа). Данных об осложнениях у привитых нет.

На этой неделе медики ждут очередную партию вакцины от COVID-19.
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#коронавирус #прививка
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Комментарии (4)

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Мракобесие

1 минуту назад
Да ладно ... а че за бугром не так сладко оказывается . Там же пенсия 2000 евро .
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это бизнес и ничего личного

14 минут назад
jb, .. в Германии семь человек уволили из персонала дома престарелых за отказ сделать прививку. .колоть будут в добровольно - принудительном порядке под угрозой запрета на работу. корпорации вложили большое бабло с откатами правительствам . надо отбивать вложения в аферу века.
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Гость.

19 минут назад
По ходу уже прививать то некого ? Потому что большая часть переболела, а тесты на антитела почему не делают? И выяснилось бы что говорят об этом учённые, что переболевшему эта прививка не требуется. Сам болел но не куда не обращался, тесты были все платные а их сделать надо было 2 или 3.
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jb

22 минуты назад
как с осаго, ещë немного и введут обязаловку... такое откровенное навязывание... в новостях ТВ 5из10 посвящены вакцинации.
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