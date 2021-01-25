Общество

сегодня, 09:34

Ельчан ждут на онлайн-лыжню

7 401
#забег #лыжня России #акция #лыжи
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Ельчан ждут на онлайн-лыжню

Для участия в необычных соревнованиях нужно подать заявку.

С 23 января по 10 февраля в Ельце пройдут необычные соревнования для любителей езды на лыжах. Ельчан приглашают принять участие в онлайн-соревнованиях по бегу на лыжах «Лыжня зовет, Елец!». Эти соревнования посвящены предстоящей «Лыжне России» и 90-летию создания ГТО, сообщает администрация Ельца.

И женщинам, и мужчинам предлагают пробежать на лыжах 5 и 10 км. Участник онлайн-соревнований должен самостоятельно, в любом удобном для себя месте, в удобное время и при соответствующих условиях, провести забег на лыжах на одну из выбранных дистанций фиксацией персональным беговым трекером даты и времени забега, дистанции, итогового результата и временных отсечек. Участник должен отправить скриншот результатов организаторам акции и сделать в своем профиле в соцсетях пост об участии в онлайн-соревновании.

Подведение итогов запланировано на 11 февраля 2021 года. Награждение победителей и призеров состоится 13 февраля 2021 года на городской лыжной базы. Все участники получат электронные сертификаты участников. Победители и призеры в каждом виде будут награждены медалями и грамотами, победители получат призы.
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#забег #лыжня России #акция #лыжи
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Комментарии (7)

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Фотошоп

32 минуты назад
Не позорьтесь и дурь свою не показывайте.
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Гость

33 минуты назад
А когда будет онлайн еда?
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гость

40 минут назад
Отцифровались Каким кодом работаем?.
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))))

49 минут назад
Елец, завязывай с тяжёлыми наркотиками))))
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Е мое

52 минуты назад
Одурели с этим онлайном. По сути,ничего. Выведите детей на чистый настоящий воздух! Сколько за компом им сидеть?
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Пацак

52 минуты назад
А я уже пробежал , по времени мировой рекорд побил . Награда когда ?
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Потенциальный участник

сегодня, 10:00
А электронные он лайн лыжи выдавать будут? В соц. сетях писали, что на микрорайонах где нет воды администрация роздает электронную он-лайн холодную воду.
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