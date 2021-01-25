Общество
сегодня, 09:34
Ельчан ждут на онлайн-лыжню
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Для участия в необычных соревнованиях нужно подать заявку.
С 23 января по 10 февраля в Ельце пройдут необычные соревнования для любителей езды на лыжах. Ельчан приглашают принять участие в онлайн-соревнованиях по бегу на лыжах «Лыжня зовет, Елец!». Эти соревнования посвящены предстоящей «Лыжне России» и 90-летию создания ГТО, сообщает администрация Ельца.
И женщинам, и мужчинам предлагают пробежать на лыжах 5 и 10 км. Участник онлайн-соревнований должен самостоятельно, в любом удобном для себя месте, в удобное время и при соответствующих условиях, провести забег на лыжах на одну из выбранных дистанций фиксацией персональным беговым трекером даты и времени забега, дистанции, итогового результата и временных отсечек. Участник должен отправить скриншот результатов организаторам акции и сделать в своем профиле в соцсетях пост об участии в онлайн-соревновании.
Подведение итогов запланировано на 11 февраля 2021 года. Награждение победителей и призеров состоится 13 февраля 2021 года на городской лыжной базы. Все участники получат электронные сертификаты участников. Победители и призеры в каждом виде будут награждены медалями и грамотами, победители получат призы.
И женщинам, и мужчинам предлагают пробежать на лыжах 5 и 10 км. Участник онлайн-соревнований должен самостоятельно, в любом удобном для себя месте, в удобное время и при соответствующих условиях, провести забег на лыжах на одну из выбранных дистанций фиксацией персональным беговым трекером даты и времени забега, дистанции, итогового результата и временных отсечек. Участник должен отправить скриншот результатов организаторам акции и сделать в своем профиле в соцсетях пост об участии в онлайн-соревновании.
Подведение итогов запланировано на 11 февраля 2021 года. Награждение победителей и призеров состоится 13 февраля 2021 года на городской лыжной базы. Все участники получат электронные сертификаты участников. Победители и призеры в каждом виде будут награждены медалями и грамотами, победители получат призы.
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Гость
гость
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