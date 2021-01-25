Владельцев гаражей в 15 и 19 микрорайонах просят откликнуться

Чиновники ждут хозяев конструкций с документами, подтверждающими право собственности.

В ходе рейдов по выявлению нелегальных сооружений в липецких двора сомнительные конструкции нашли в 15-ом и 19-ом микрорайонах, сообщают управления Советским и Октябрьском округов Липецка.



Во время рейда в 15-ом микрорайоне сотрудники управления Октябрьским округом нашли сомнительные постройки в районе домов №№1/3 , 1/4 по ул. 15 микрорайон, домов №№22 и 25 Студенческий городок. Владельцам гаражей необходимо в срок до 1 февраля 2021 года обратиться в управление Октябрьским округом администрации города Липецка (ул. Советская, д.68, каб. 14 (тел.: 23-03-48, 23-03-52) по вопросу демонтажных работ по перемещению гаражей на специально отведенную штраф-стоянку.



В ходе рейда в 19-ом микрорайоне нашли 20 сомнительных гаражей. Они расположены в районе домов №№133 и 135 по улице Московской. Их владельцам необходимо в срок до 14 апреля 2021 года обратиться в управление Советским округом администрации города Липецка.