Общество

сегодня, 09:27

Владельцев гаражей в 15 и 19 микрорайонах просят откликнуться

4 1868
#гараж #демонтаж #благоустройство
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Чиновники ждут хозяев конструкций с документами, подтверждающими право собственности.

В ходе рейдов по выявлению нелегальных сооружений в липецких двора сомнительные конструкции нашли в 15-ом и 19-ом микрорайонах, сообщают управления Советским и Октябрьском округов Липецка.

Во время рейда в 15-ом микрорайоне сотрудники управления Октябрьским округом нашли сомнительные постройки в районе домов №№1/3 , 1/4 по ул. 15 микрорайон, домов №№22 и 25 Студенческий городок. Владельцам гаражей необходимо в срок до 1 февраля 2021 года обратиться в управление Октябрьским округом администрации города Липецка (ул. Советская, д.68, каб. 14 (тел.: 23-03-48, 23-03-52) по вопросу демонтажных работ по перемещению гаражей на специально отведенную штраф-стоянку.

В ходе рейда в 19-ом микрорайоне нашли 20 сомнительных гаражей. Они расположены в районе домов №№133 и 135 по улице Московской. Их владельцам необходимо в срок до 14 апреля 2021 года обратиться в управление Советским округом администрации города Липецка.
4 1868
#гараж #демонтаж #благоустройство
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Комментарии (5)

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дед

3 минуты назад
В СССР все строили и всем разрешали,не требуя доков.При капитализме вс е изменилось,гаражи стали сомнительными.
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Дася

16 минут назад
На 23 районе во дворе дома 60 лет СССР 30 такой же хлам стоит
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на космонавтов

30 минут назад
снесли нелегальные гаражи,теперь там помойка с порослью выше человеческого роста.Если туда зайдет ребёнок,то заблудился.
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Бетон, только бетон.

сегодня, 09:56
Неужели решили человейник возвести? Когда на штраф стоянку человейники отвезут из липецка?
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Варавва

сегодня, 09:47
да сносите эту помойку поскорее, там с 2005 года написаны объявления на гаражах, сколько еще будете ждать? там мусора на год возить, засрали весь лог
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