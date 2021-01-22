Управляющую банком наказали рублем за вспышку COVID-19

Руководитель офиса обслуживания клиентов не проследила за соблюдением противоэпидемиологических мер.

Судья Советского районного суда Липецка рассмотрела дело в отношении управляющей административным офисом банка, который расположен на улице Пестеля. Руководителя офиса привлекли к ответственности за COVID-нарушения.



Нарушение выявилось при проведении расследования причин заражения сотрудников организации коронавирусной инфекцией. Проверка установила неисполнение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, на момент проверки, в ноябре 2020 года, в помещениях, где постоянно находились сотрудники, не стояли бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа. Проверяющие пришли к выводу, что управляющая банком совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 6. КоАП. РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".



Управляющая административным офисом полностью признала вину, раскаялась, устранила выявленное нарушение. Она просила суд учесть ее материальное положение и наличие малолетнего ребенка.



Судья назначила женщине штраф, вдвое ниже предусмотренного статьей для должностных лиц. Управляющей банком придется заплатить за COVID-нарушение 25 000 рублей.