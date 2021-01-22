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Управляющую банком наказали рублем за вспышку COVID-19

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#коронавирус
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Управляющую банком наказали рублем за вспышку COVID-19

Руководитель офиса обслуживания клиентов не проследила за соблюдением противоэпидемиологических мер.

Судья Советского районного суда Липецка рассмотрела дело в отношении управляющей административным офисом банка, который расположен на улице Пестеля. Руководителя офиса привлекли к ответственности за COVID-нарушения.

Нарушение выявилось при проведении расследования причин заражения сотрудников организации коронавирусной инфекцией. Проверка установила неисполнение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, на момент проверки, в ноябре 2020 года, в помещениях, где постоянно находились сотрудники, не стояли бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа. Проверяющие пришли к выводу, что управляющая банком совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 6. КоАП. РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Управляющая административным офисом полностью признала вину, раскаялась, устранила выявленное нарушение. Она просила суд учесть ее материальное положение и наличие малолетнего ребенка.

Судья назначила женщине штраф, вдвое ниже предусмотренного статьей для должностных лиц. Управляющей банком придется заплатить за COVID-нарушение 25 000 рублей.
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#коронавирус
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Комментарии (2)

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Mikl

5 минут назад
Бактерицидный излучатель относится к опасным устройствам и кроме того что он должен быть установлен, персонал должен быть аттестован и иметь удостоверение на право обслуживания такого аппарата. И включаться он должен на определенное время и без присутствия персонала и посетителей. Грамотеи!
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Света

35 минут назад
Такая ситуация во всех организациях, мало где устанавливают бактерицидные излучатели
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