Доброе утро, Липецк!

Вот мы и добрались до пятницы, 22 января. Сегодня липчане могут настроиться на день стихотворением от земляка, записаться в волонтеры, задать вопросы врачу в прямом эфире, а также наметить планы на выходные.

Днем 22 января и в последующие двое суток погода будет теплой, без существенных осадков. Температура днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.И водителям, и пешеходам утром в пятницу нужно быть начеку: в городе прогнозируют гололедицу из-за резкого потепления. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок, если это невозможно, а также соблюдать скоростной режим и быть максимально внимательными. Пешеходам – выбирать удобную обувь и смотреть под ноги. Городские службы приложат все усилия для того, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию на дорогах: посыпать проезжую часть начали еще вчера вечером.Блогер Евгений записал стихотворение – настроение на новый день.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В регионе стартовала ежегодная волонтерская акция. В рамках проекта «Добро48» в волонтерскую деятельность планируют вовлечь новых добровольцев.Сегодня в 13:30 в аккаунте облздрава начнется прямой эфир с участием детского эндокринолога Елены Копытиной. Врач расскажет о проблемах роста, веса, полового развития, заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета у детей. Задавайте вопросы в комментариях к посту.22 января во Дворце спорта «Молодёжный» продолжится чемпионат Липецкой области по легкой атлетике в помещении. Соревнования являются личными. Победители и призёры в личном первенстве определяются в каждом виде программы и в каждой возрастной группе в соответствии с правилами World Athletics. Соревнования проводятся без зрителей.Ну как не ответить «да», когда киносеансы проходят бесплатно. В эти выходные областной центр культуры (Космонавтов, 54а) показывает мультфильмы «Тайна Сухаревой башни. Чародей равновесия» (6+) и сборник мультиков «Волшебный калейдоскоп» (0+). Вход свободный.Эти выходные рекомендуем посвятить очень приятному занятию – планированию путешествий. Это может быть и план на отпуск, и идеи на ближайшие выходные. Тем более, для открытий не нужно уезжать далеко: это доказано проектом «Путешествуй дома». Участники творческой коллаборации проехали по региону и вернулись с 8 сериями впечатлений от увиденного. Кстати, есть советы для бюджетного внутреннего туризма.А в субботу, 23 января, про увиденное в нашем регионе расскажут в программе «Круиз-Контроль». Съемочная группа проехала интересными маршрутами по Липецкой области. Главные локации – Липецк и Елец. Особенность этого трэвел-шоу с элементами детектива, экстрима и реалити в том, что поездки, описанные в телепрограмме, можно совершить за выходные. Включайте телеканал «Звезда» в 12:30.Видели все в Липецкой области? Советуем присмотреться к Питеру – самому европейского городу России, духом и архитектурой. А какой визит в Питер без посещения Эрмитажа?! Правда, очереди в музей – настоящее испытание. Но в век технологий можно заочно прогуляться по залам самого знаменитого музея страны со своего дивана.