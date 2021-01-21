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46 минут назад

В Воронеже нашли пропавшего в сильный мороз 10-летнего мальчика

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#мороз #поиск

Воронежского 10-летнего школьника, которые пропал в сильный мороз 20 января, нашли живым и здоровым.

В Воронеже нашли 10-летнего мальчика, который накануне не вернулся домой после школы в Левобережном районе в самый пик мороза.

В 17:15 у 10-летнего Миши Кузиева закончились уроки. Он живёт в 15 минутах от школы (Левобережный район) и сам должен был прийти домой. Родители не могли его встретить. Но мальчик сам прекрасно знал дорогу. Однако ребенок не появился. Сначала родители искали его самостоятельно, затем позвонили в 112. К поискам подключились полицейские и волонтёры, - пишет "Моё Онлайн".

Выяснилось, что раньше семья Миши жила в другом месте. Поисковики посоветовали родителям ребёнка искать его по старому адресу.

Именно в том районе, где мальчик раньше жил, его и нашли. Одинокого ребёнка заметили на улице прохожие. Они позвонили в 112.

Школьник почему-то отправился по другому адресу. В итоге его нашли в районе улицы Остужева, где раньше проживала семья. Переехали воронежцы относительно недавно.

Заметила ребенка девушка, которая проезжала мимо на машине. Она обратила внимание на мальчика, похожего на того, о котором писали в ориентировках. Жительница Воронежа остановилась и помогла ему в итоге добраться до дома, - пишет "Комсомольская правда Воронеж".

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#мороз #поиск

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