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В Москве с 22 января снимут часть ограничений

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#пандемия #коронавирус #ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил эпидемиологическую ситуацию в столице.

С пятницы, 22 января 2021 года, в столице снимут ряд ограничений из-за пандемии коронавируса в связи с улучшением ситуации. Об этом заявил на своем личном сайте глава города Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. "Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря. Ощутимо снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тысяч человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тысяч коек. Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тысяч москвичей. Для москвичей работает 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник, а также мобильные пункты в популярных общественных местах", - рассказал глава города.

В связи с этим было принято решение о смягчении действующих карантинных мер и ограничений.

С завтрашнего дня, с 22 января, все учебные заведения, включая колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному очному режиму работы.

Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они снова смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Но Собянин напомнил, что федеральные высшие учебные образования по-прежнему остаются на дистанционном обучении по решению Минобрнауки России как минимум до 6 февраля. Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России, - добавил мэр.

Также с 22 января театры, кинотеатры и концертные залы смогут принимать больше посетителей. Залы можно будет заполнять не более чем на 50% (сейчас — не более 25%).

Кроме того, с пятницы возобновляют работу музеи, библиотеки и другие учреждения культуры, будет разрешено проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий. Отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах и прочих подобных мест. Но количество детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Однако требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.

Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для пожилых жителей столицы старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Но после прививки от коронавируса социальные карты пожилых жителей Москвы и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Собянин надеется, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда будет принято решение о смягчении и других пока еще сохраняющихся ограничений.




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#пандемия #коронавирус #ограничения

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